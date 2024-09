Los rumores sobre un posible romance entre Meryl Streep y Martin Short han circulado durante meses.

La química entre los actores de la serie ‘Solo asesinatos en el edificio‘ (Only Murders in the Building en Disney+) ha dado mucho de qué hablar, especialmente tras la aparición de ambos en la gala de los Globos de Oro en enero de 2024, y más recientemente, en los Premios Emmy 2024.

Más noticias

La especulación se intensificó cuando se vio a los actores muy unidos en la alfombra roja del estreno de la cuarta temporada de la serie, tomados de la mano.

Esta semana, durante los Emmy, Streep y Short fueron vistos sentados juntos, lo que volvió a disparar los rumores.

Una amistad que ha captado la atención del público

Pese a las especulaciones, el representante de Meryl Streep insistió en la revista Vanity Fair en que son “solo amigos”.

Aún así, la cercanía que demuestra en público sigue fascinando a los seguidores, sobre todo después de que Streep anunciara su separación de su esposo Don Gummer, con quien estuvo casada más de 40 años.

Meryl Streep junto a su exesposo Don Gummer. Foto: Pinterest

Por otro lado, Martin Short , viudo desde 2010 tras la muerte de su esposa Nancy Dolman, no ha confirmado ninguna relación desde entonces, aunque habló con ternura de ella en una entrevista de 2019, recordando su amor por la actriz fallecida.

Martin Short junto a su esposa Nancy Dolman. Foto: Pinterest

¿Una relación más allá de la pantalla?

La relación en la serie entre Meryl Streep y Martin Short pasa de la amistad al romance, algo que parece haber inspirado a los fans a creer que podría suceder lo mismo en la vida real.

A pesar de los constantes rumores, ambos actores han negado cualquier tipo de romance, aunque permiten tener una profunda amistad. ¿Será que la vida imita al arte o son realmente solo amigos? Lo que es seguro es que el público no parece tener suficiente de esta encantadora pareja.