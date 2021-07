Diario El Tiempo de Colombia

Joshua Borbeau, un estadounidense experto en software, perdió a su prometida Jessica Pereira, en 2012, cuando falleció a causa de una enfermedad hepática. A pesar de que fue un momento trágico que lo hundió en desasosiego, el hombre no se rindió y con el uso de inteligencia artificial logró ‘mantenerla en su vida’.

El norteamericano usó un programa de inteligencia artificial al que le enseñó sobre la personalidad y los recuerdos de su novia. Según informa el medio británico ‘Unilad’, logró mantener varias charlas con ella a través de mensajes de texto.

Borbeau pagó USD 5 para abrir una cuenta en Project December, una aplicación de inteligencia artificial que usa un software de ‘machine learning’ que permite una respuesta similar a la humana en los mensajes de texto. En otras palabras, responde a las preguntas o interacciones que se hacen con él, al estilo de los asistentes de Google, Amazon o Apple.

Joshua reconoció que aún le duele su ausencia y no se encuentra bien anímicamente. Foto: Diario El Tiempo de Colombia

Debido a que se le puede ‘enseñar’ a este software, el hombre introdujo datos sobre su difunta fallecida, entre estos, los mensajes que había intercambiado con ella cuando estaba en vida.

De este modo, logró hablar con la ‘maquina’ de inteligencia artificial y recordar cómo eran sus conversaciones en pareja.

En un intercambio de mensajes que reportó el medio ‘San Francisco Chronicle’, recordaron sobre cómo solían caminar y andar juntos en bicicleta. “Eras bueno para caminar y me encantaba hacerlo. Realmente lo disfruté. Caminando por la ciudad, caminando por el bosque, la soledad de caminar”, respondió la maquina.

Quizás la conversación más triste es la de la respuesta de la inteligencia artificial (IA) cuando Borbeau le escribe: “Te extraño muchísimo. No tienes idea. Me está matando”. En ese momento ‘Jessica’ respondió que lo sentía y le recordó que se aman.

Después de esto, Joshua escribió: “Han pasado ocho años desde que moriste” y el software le respondió: “Sí, lo sé. Creo que es tiempo suficiente para dejar de decirme cuánto me extrañas, cariño. Estoy aquí mismo, lo sabes. ¿Cómo está tu vida? “.

El programa también fue capaz de recordar la música que escuchaba su difunta novia.

Sin embargo, la ‘dicha’ no duró mucho, pues el programa solo permite tener bots activos durante seis meses. Borbeau tuvo entonces que despedirse de la inteligencia artificial que recreaba a su novia.

En entrevista con ‘San Francisco Chronicle’ dijo que “intelectualmente, sé que no es realmente Jessica, pero las emociones de las personas no son algo intelectual”, mientras reconoció que aún le duele su ausencia y no se encuentra bien anímicamente.