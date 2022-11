Citan a declarar a un perro como testigo en audiencia

Imagen referencial. Dicho perro era parte de las fuerzas antidrogas de la Policía mexicana. Foto: iStock

Juan Murillo / Diario El Tiempo de Colombia

Una jueza mexicana no pudo evitar sentirse confundida y sorprendida ante la llamada al juzgado de un perro que, al parecer, hacía parte de un binomio de seguridad antidrogas.

El Ministerio Público de ese país decidió llamar a declarar al can en plena corte como testigo.

“¿Cómo va a declarar el canino?”, pregunta la jueza, a lo que uno de los letrados responde: “Sí se puede reproducir como evidencia, su señoría”. Ante esto, la magistrada siguió insistiendo: “Pero no declara, ¿quiénes declaran?”.

Pese a lo particular de este caso, más aún en un juzgado, el cual suele ser un lugar donde prima la autoridad de la ley, la voz del togado y los protocolos; no evitó que hiciera gracia para todo el cuerpo judicial, al punto de que uno de los asistentes a la corte tuvo que salir de la sesión tras no aguantar la risa.

El video, de poco menos de 40 segundos de duración, fue compartido a través de la red social TikTok, el cual ha logrado cerca de tres millones de reproducciones, 201 mil ‘me gusta’ y más de 3 500 comentarios.

Ante esta particular escena, varios internautas no dudaron en hacer comentarios sarcásticos: “El perro sabe cosas”, “Firulais no anda perdiendo su tiempo para sus jueguitos “, “El tipo de atrás salió a decirle al perro que se fuera mejor; que no iba a declarar” y “Yo llevaría a mis peces, ellos siempre lo ven todo”, son algunos de los comentarios más destacados en la caja de comentarios.

Cabe aclarar que a los perros antidrogas se les somete a un entrenamiento especial para agudizar su olfato, para que así puedan detectar con mayor facilidad cargamentos que contengan sustancias ilícitas.

Normalmente, este tipo de canes son utilizados por fuerzas de migración para evitar que pueda salir mercancía de aeropuertos o terminales de transporte. También son muy utilizados en retenes, muelles y edificios.

