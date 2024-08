Mijaín López Núñez escribió su nombre en una de las páginas más importantes de la historia del deporte y de los Juegos Olímpicos. El cubano logró su quinta medalla de oro olímpica en la lucha grecorromana en París 2024.

El suceso histórico se dio este martes 6 de agosto, en la Arena Campo de Marte, que albergó la lucha grecorromana, y que fue testigo de ver al primer deportista en lograr una quinta medalla de oro consecutiva en la misma prueba en unos Juegos Olímpicos.

Mijaín López, a punto de cumplir los 42 años, se proclamó ganador en lucha grecorromana, categoría de 130 kilos.

En la final derrotó por 6-0 al chileno de origen cubano Yasmani Acosta, amigo suyo y compañero de entrenamientos en el pasado.

El cubano tuvo el apoyo del entregado público de la Arena Campo de Marte, que le recibió con una ruidosa ovación e, igual que el lunes, coreó repetidamente “López, López”, con el afán de presenciar en directo el establecimiento de un récord histórico que seguramente perdurará durante mucho tiempo.

Una vez acabado su combate, Mijaín López se retiró de la lucha profesional.

Mijaíl López empezó a escribir su nombre en los Juegos Olímpicos hace 20 años, en Atenas 2004, cuando participó por primera vez en una cita olímpica. Aquella ocasión fue la primera y única vez que no llegó a la final de la lucha grecorromana.

En Atenas 2004 terminó en el quinto puesto tras vencer a su rival Yannick Szczepaniak. Después de ese combate, inició una racha histórica en su deporte y en los Juegos Olímpicos.

Desde aquel enfrentamiento, Mijaín López ganó 21 combates consecutivos en Juegos Olímpicos, y en ese lapso ganó el oro en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

How it started ↔️ how it's going.



Five Olympics, five golds, one Mijain Lopez. 🇨🇺🥇🥇🥇🥇🥇 pic.twitter.com/Mqo40yoyaM