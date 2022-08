Stiven Plaza fue transferido al New York Red Bull de la MLS

El Real Valladolid y New York Red Bulls alcanzaron un acuerdo para el traspaso de los derechos federativos de Stiven Plaza Castillo, lo que significa que el jugador ecuatoriano pone fin a su etapa en la entidad blanquivioleta.

Procedente de Independiente del Valle, el atacante se incorporó a, equipo vallisoletano a comienzos del año 2019, y debutó en Primera División en febrero de ese mismo curso, con 19 años, según ha recordado el club en su página web.

NEWS: We have acquired Ecuadorian forward Stiven Plaza from Real Valladolid!



Welcome, Stiven!



