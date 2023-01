Jugadores ecuatorianos y sus partidos en el exterior. ¿Vuelve Hincapié?

Piero Hincapié, jugador ecuatoriano del Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Foto: EFE

Una buena noticia para los aficionados ecuatorianos es que la Bundesliga vuelve a tener acción este fin de semana y con ello se volverá a ver en el terreno de juego a Piero Hincapié, jugador que está en la mira de clubes de la Premier League como el Everton y Newcastle United.

​

El Leverkusen de Piero Hincapié visita al Monchengladbach el domingo 22 de enero del 2023 desde las 11:30 (hora de Ecuador).

Este compromiso es trascendental para el cuadro de Piero Hincapié en su afán de escalar puestos y llegar a la zona de torneos europeos.



En las 15 primeras fechas está en la casilla 12 con 18 puntos. El Dortmund tiene 25 puntos y está consiguiendo el último cupo a Europa para el curso 2023/24.

¿Será que juega Piero HIncapié?



En Inglaterra el Brighton junto a Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento, sus ecuatorianos, visitarán el sábado 21 de enero al Leicester. El duelo arranca desde las 10:00 (hora de Ecuador).



El Brighton precisa de un nuevo triunfo para mantenerse en la zona alta de la tabla de posiciones. Con 30, tras 18 partidos, se mantiene en la séptima casilla a tan solo tres puntos del Tottenham, el último clasificado a torneos europeos.



En los torneos de Turquía, España, Bélgica, México y Brasil también se registrará participación de jugadores ecuatorianos.



Premier League

21 de enero

10:00 Leicester City vs. Brighton

​

Liga española

21 de enero

12:30 Atlético de Madrid vs. Valladolid

​

Bundesliga

22 de enero

09:30 Dortmund vs. Augsburgo

11:30 Monchengladbach vs. Leverkusen

​

Liga turca

23 de enero

12:00 Ümraniyespor vs. Fenerbahçe

​

Liga belga

22 de enero

07:30 Antwerp vs. Standard Lieja

10:00 Seraing United vs. Anderlecht

12:30 Brujas vs. Charleroi

​

Liga MX

20 de enero

22:00 Mazatlán vs. Santos

22:10 Tijuana vs. Tigres

​

21 de enero

18:05 Monterrey vs. Atlético San Luis

22:10 Necaxa vs. Cruz Azul

​

22 de enero

13:00 Pumas vs. León

18:00 Querétaro vs. Atlas

20:10 Pachuca vs. Juárez

​

Campeonato Paranaense

21 de enero

14:00 Paranaense vs. Maringa FC

​

Campeonato Paulista

21 de enero

13:30 Portuguesa vs. Bragantino

​

22 de enero

14:00 Palmeiras vs. São Paulo

​

Copa Nordeste

22 de enero

17:00 Sampaio Correa vs. Bahia

​

¿Dónde verlos?

