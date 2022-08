Independiente del Valle se propone ganar los tres torneos

Los jugadores del IDV celebran el gol de Lorenzo Faravelli, que le dio el triunfo sobre Guayaquil City, en el estadio Cristian Benítez. Foto: Cortesía / Independiente del Valle

La campaña de Independiente es perfecta en el segundo semestre. Participa en el cuadrangular final de la Copa Ecuador, jugará las semifinales de la Sudamericana y es líder de la segunda etapa de la LigaPro.

Un gol del argentino Lorenzo Faravelli, al cierre del partido ante Guayaquil City, en el Estadio C. Benítez, el lunes 22 de agosto de 2022, les permitió a los dirigidos por el DT Martín Anselmi sumar 16 puntos, uno más que Aucas, y liderar la tabla.



La séptima fecha, que comenzó el pasado viernes con el triunfo 3-0 de Técnico Universitario sobre Gualaceo, en un gran paso del cuadro universitario en su afán por salvar la categoría, se interrumpió al día siguiente, al final del partido entre Macará y Aucas, por la agresión al árbitro Álex Cajas.

Los partidos del domingo no se cumplieron porque los colegiados se negaron a pitar esos encuentros, pero este lunes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la LigaPro firmaron una carta de apoyo, garantía y de mayor seguridad a los árbitros, lo que llevó a los jueces a desistir de la medida que habían adoptado.



El triunfo por 1-0 de Liga de Quito sobre uno de los colistas, Cumbayá, lo metió con 14 puntos en la puja por ir a la final y el segundo cupo local para la fase de Grupos de la Copa Libertadores del 2023.

Barcelona ganó por 2-1 de visitante al Orense y acumuló 12 unidades, mientras que el Aucas se quedó con 15 unidades, tras el empate 1-1 con Macará, de Ambato.

El equipo torero tuvo la reaparición, después de una lesión, de su principal centrocampista, el argentino-ecuatoriano Damián Díaz, que anotó de penalti el tanto del empate; y el del triunfo lo convirtió John Jairo Cifuentes, que valieron para reconciliar al equipo con sus exigentes aficionados.

Los partidos Delfín vs. Mushuc Runa; Católica vs. 9 de Octubre; y Emelec vs. Deportivo Cuenca, que se suspendieron por la paralización de los árbitros, serán reprogramados para septiembre próximo, señaló la LigaPro.

El calendario de los ‘rayados’

La agenda de partidos del Independiente para las próximas jornadas incluye cinco partidos de local, en el Estadio Banco Guayaquil, y tres de visitante. Una de esas salidas será ante Liga de Quito, en el Rodrigo Paz Delgado, en lo que se proyecta como el más complicado.

En casa, con el único rival directo que se topará es con la Universidad Católica, séptima con 10 puntos y con un partido pendiente, ante 9 de Octubre. “Los jugadores realizan un esfuerzo para ganar las competencias”, reconoció Anselmi.

El escenario de Aucas

Luego de ocho fechas de la segunda fase, Aucas perdió el liderato en la tabla de posiciones y ahora se ubica segundo. Los dirigidos por el venezolano, César Farías, tienen la misión de recuperar el primer puesto que los depositaría directamente en las finales de noviembre ante Barcelona SC.

Aucas, en la novena fecha, irá al Estadio Atahualpa para jugar contra la Católica, otro de los planteles que intenta mantenerse en la parte alta de la tabla.

Las fechas 10 y 11 las afrontará en su casa, primero ante Emelec, con opciones de pelear la etapa y luego contra Técnico Universitario. Los ambateños, Cumbayá, Macará y 9 de Octubre pelean en la zona del descenso.

Los ‘orientales’ irán en la jornada 12 al Atahualpa para jugar contra Cumbayá. En la 13, volverán a su cancha para recibir a Mushuc Runa, antes de ir a Guayaquil para chocar con Barcelona.

Aucas cerrará su participación contra Gualaceo, de local, en la fecha 15 de la segunda etapa.