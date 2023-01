AFE pone plazo a la LigaPro por el tema de los ocho extranjeros

Una práctica del Aucas, club que agrupará a jugadores ecuatorianos y extranjeros para el 2023. Foto: @Aucas45

Los futbolistas ecuatorianos exigen respuestas a la LigaPro y Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por el aumento de cupos extranjeros. La Asociación de Futbolistas Ecuatorianos (AFE), con su presidente Carlos Tenorio, entregó un plazo.

Este miércoles 4 de enero de 2023, el principal de la AFE convocó a una rueda de prensa para exponer de manera formal su queja y las razones por las cuales su organismo se opone a la resolución tomada en el Consejo de Presidentes de la LigaPro. A su vez, reiteró lo que buscan con sus acciones y fijó un margen para obtener una respuesta de parte de los organismos que regentan el fútbol nacional.



Dentro de su intervención, Tenorio fue categórico y señaló que busca conversar con las instituciones. "Queremos dialogar con la FEF y la LigaPro. Hemos dado un plazo de 10 días para obtener una respuesta. Seguiremos buscando que nos escuchen", manifestó el dirigente.



En el evento, Tenorio también entregó un documento enviado a la FEF el 27 de diciembre de 2022 el el que constan nueve puntos. En ellos se rechazaba la decisión con argumentos como la vulneración de los derechos laborales, precarización y la desvalorización del futbolista nacional.

En torno a la afección al fútbol nacional, puntualizó que la medida merma el desarrollo del balompié tricolor debido a que imposibilita que jugadores ecuatorianos tengan mayor espacio. "Es difícil tener un fútbol donde el 90% de jugadores son extranjeros. ¿Qué vamos a decir mañana? 'Fuimos campeones, pero cuántos levantaron la copa. El 80% de los capitanes del fútbol ecuatoriano son foráneos", manifestó.



En la conferencia, el exfutbolista dijo que "no se puede permitir" ocho jugadores que no hayan nacido en Ecuador. Asimismo, reiteró que las medidas no han sido socializadas con los futbolistas.



¿Los futbolistas ecuatorianos paralizarán el torneo?

Antes de convocar a una rueda de prensa, Carlos Tenorio había conversado con EL COMERCIO y Bendito Fútbol. En aquel diálogo, el dirigente señaló que su organización contemplaba convocar a un paro y otras medidas para expresar su rechazo y ser escuchados.



Previo a tomar medidas, la AFE espera poder conversar con la LigaPro y la FEF y por ello ha otorgado el plazo para una respuesta. Por medio de ello espera una explicación y dialogar con las partes para llegar a un consenso.



Dentro de los objetivos de Tenorio esta que la decisión dé marcha atrás. y que se de una explicación que satisfaga sus dudas en torno a por qué se la tomó. "Debe tener una muy buena explicación y no decir 'es que es porque nos va a ayudar'", recalcó el presidente de la agremiación en su aparición.



En caso de que no exista un pronunciamiento o una respuesta, la leyenda tricolor volvió a referirse a la tentativa la paralización. Este ratificó que la posibilidad de llevarla a cabo se mantiene sobre la mesa.

¿Qué hizo la LigaPro?

Previo a que culmine el año 2022, la LigaPro celebró su Consejo de Presidentes de manera ordinario. Uno de los puntos del día fue la aprobación para aumentar las plazas para futbolistas de fuera del país.



19 de 26 equipos participantes -entre Serie A y B- se mostraron a favor de la moción, cinco votaron en contra y dos no presentaron ninguna postura. La iniciativa amplió los cupos de ocho a seis futbolistas foraneos.



Miguel Ángel Loor, presidente del ente, defendió la decisión de los clubes y señaló que aquello tampoco sería discordante con la presencia de nacionalizados. Dentro de sus argumentos estuvo el abaratar y regular los costos del futbolista nacional y que, en ese caso, jugará quien se lo merezca.

