¿Cuándo juegan los ecuatorianos en el exterior?

El equipo de Moisés Caicedo jugará contra el West Ham. Foto: Twitter @OfficialBHAFC

Paulo Álvarez

Las ligas europeas están por terminar y los ecuatorianos que se desempeñan en ellas pueden tener sus últimos partidos. En el fútbol mexicano, dos tienen la posibilidad de llegar a la final del campeonato.

Moisés Caicedo luce como favorito para ser titular en el Brighton and Hove Albion de Inglaterra. El futbolista tendrá su último partido en la Premier League.



El exjugador de Independiente del Valle enfrentará al West Ham United. Su equipo suma 48 puntos y se encuentra en la décima posición.



En el viejo continente, Gonzalo Plata y el Valladolid buscarán el ascenso contra el Ibiza. En este penúltimo partido necesitan ganar para mantenerse en pelea por un cupo directo hacia la primera división.



En México, dos ecuatorianos podrían llegar a disputar la final del torneo Clausura. Romario Ibarra y Aníbal Chalá, jugarán los partidos de vuelta de las semifinales.

Liga inglesa

​22 de mayo

10:00 – Brighton (Moisés Caicedo) vs. West Ham



Partidos destacados

10:00 – Liverpool vs. Wolves

10:00 – Manchester City vs. Aston Villa

Liga española

​21 de mayo

15:00 – Valladolid (Gonzalo Plata) vs. Ibiza.



22 de mayo

15:00 – F.C. Barcelona vs. Villarreal (Pervis Estupiñán).

​

Partidos destacados



22 de mayo

15:00 Atlético Madrid vs Real Sociedad.

MLS

21 de mayo

14:30 – Columbus Crew vs. LAFC (Diego Palacios y José Cifuentes).

17:30 – DC United (Michael Estrada) vs. Toronto.



22 de mayo

15:00 – Montréal vs Realt Salt Lake (Anderson Julio).

16:00 – Charlotte F.C. (Jordy Alcivar y Alan Franco) vs. Whitecaps (Pedro Vite).

16:00 – New York City vs Chicago Fire (Jhon Espinoza).

17:00 – Inter Miami (Leonardo Campana) vs. New York RB.

18:00 – FC Dallas (Jhosué Quiñónez) vs. Minnesota.

19:00 – Austin FC vs Orlando City (Jhegson Méndez)

19:00 – Colorado Rapids (Gustavo Vallecilla) vs. Seattle Sounders (Xavier Arreaga)

Liga MX

21 de mayo

20:00 – Tigres vs. Atlas (Aníbal Chalá)



22 de mayo

20.00 – Pachuca (Romario Ibarra) – América.

Liga colombiana

​21 de mayo

15:00 – Envigado vs Tolima (Alexánder Domínguez).

Liga peruana

​22 de mayo

13:15 – Carlos Mannucci (John Narváez) vs. Sport Boys

Liga chilena

22 de mayo

16:30 – U. de Chile (Hernán Galíndez) vs. Huachipato

Liga brasileña

21 de mayo

16:30 – Santos (Brayan Angulo y Jojhan Julio) vs. Ceará.



22 de mayo

19:00 – Fortaleza (Anthony Landázuri) vs Fluminense (Mario Pineida).

Liga búlgara

22 de mayo

12:30 – CSKA Sofía (Jordy Caicedo) vs. Cherno More