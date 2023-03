Ecuador recibe a Brasil en el inicio del Sudamericano Sub 17

Jugadores de la Sub 17 se ejercitan para afrontar el Sudamericano de la categoría. Foto: @LaTri

Redacción Bendito Fútbol (D)

Después de culminar sus trabajos en la Casa de la Selección, el equipo que dirige Diego Martínez se trasladó hacia Guayaquil.

El Sudamericano Sub 17 arrancará este jueves 30 de marzo del 2023, con Ecuador como anfitrión. La Tri debutará ante Brasil a las 19:00 en el Estadio Chrisitan Benítez.

La urbe portuaria acogerá la primera fase del torneo en el reducto en que los ecuatorianos tendrán su primer partido y en el George Capwell de Emelec.



En caso de que el plantel de la mitad del mundo consiga avanzar hacia la siguiente ronda, este deberá trasladarse hacia Quito. En la capital se llevará a cabo el hexagonal final en el Olímpico Atahualpa y el Gonzalo Pozo, allí se definirá la clasificación hacia el Mundial de la categoría.



Para llegar a tales instancias y cumplir sus aspiraciones, el equipo nacional, primero, deberá sortear a sus rivales en el grupo. Chile, Colombia, Brasil y Uruguay lo completan. Ante el primer desafío de los cariocas, cuadro que está entre los favoritos, el plantel deberá buscar sumar puntos.



Antes del choque entre la 'Mini-Tri' y la Canairinha, Colombia y Uruguay Sub-17 también inaugurarán el certamen en el estadio Christian Benítez. Chile descansará durante la primera fecha.



Los duelos que darán inicio al Grupo B se llevarán a cabo el 31 de marzo. En esta fecha se enfrentarán Bolivia ante Perú y Argentina contra Venezuela. Paraguay tiene la fecha libre.



El torneo y el debut de la Selección de Ecuador contra Brasil también será televisado. La cadena DirecTv será la encargada de transmitir el evento de la Conmebol.



Jornada 1 del Sudamericano Sub-17 y partido de Ecuador

Fecha: 30 de marzo de 2023.

Partido: Colombia vs. Uruguay.

Hora: 16:30.

Estadio: Christian Benítez.



Fecha: 30 de marzo de 2023.

Partido: Ecuador vs. Brasil.

Hora: 19:00.

Estadio: Christian Benítez.



Fecha: 31 de marzo de 2023.

Partido: Bolivia vs. Perú.

Hora: 16:30.

Estadio:George Capwell.



Fecha: 31 de marzo de 2023.

Partido: Argentina vs. Venezuela.

Hora: 19:00.

Estadio:George Capwell.

