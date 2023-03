Al Kun Agüero le dio una arritmia en una transmisión en vivo

Sergio Agüero es uno de los presidentes de clubes de la Kings League. Foto: EFE

Paulo Álvarez, Bendito Fútbol

El exfutbolista Sergio Kun Agüero puso en apuros a la comunidad que lo sigue en redes sociales. Sufrió una arritmia durante una transmisión en vivo con el creador de contenido Ibai Llanos, este 30 de marzo del 2023.

"Creo que me agarró una 'mini-arritmia'", señaló Agüero, mientras se tomaba el pulso. Tras ello, agregó que, si fuera una situación de consideración, el chip que tiene instalado se lo detectaría.

Agüero apareció en la transmisión junto a Ibai Llanos, quien también es otro de los personajes con un club en la Kings League.

Durante el acto, ambos se encontraban en una charla, cuando Agüero se alejó un momento y se puso la mano en el tórax, a la altura del corazón. Ante ello, su compañero le preguntó si necesitaba ir a un doctor pero este le contestó que no había necesidad.

La arritmia y su retiro

En el 2021 y a sus 33 años, Sergio Agüero anunció su retiro de las canchas debido a problemas cardíacos. En octubre de aquel año, el otrora delantero presentó complicaciones en el pecho durante un partido de LaLiga de España con el FC Barcelona, por lo que fue sustituido y se le realizaron estudios.

Después de tres meses del malestar, el máximo goleador histórico del Manchester City dio el comunicado definitivo. Agüero señaló que, después de los exámenes realizados, los médicos le aconsejaron abandonar el fútbol profesional y este tomó la decisión por su salud.

Una vez alejado de las canchas, el Kun Agüero incursionó en su faceta de 'streamer'. Asimismo, se ha dedicado al deporte semiprofesional y apareció en la Kings League con su equipo Kunisports y en la Noche Amarilla, evento que organiza Barcelona SC, de Ecuador.

Tensión en directo que por suerte quedó en susto: @aguerosergiokun sufre una arritmia en directo con @IbaiLlanos. "¿Quieres que vayamos al médico?" pic.twitter.com/Yt2noDJF4V — MARCA (@marca) March 30, 2023

Calma para los aficionados

Horas después de lo suscitado, Agüero envió un mensaje a quienes se preocuparon por él y recalcó que no hay de qué alarmarse. Este, además, explicó que sí consultó sobre la situación.

"Muchos están preguntándome qué tal estoy, pero nada, no se preocupen. Fue una boludez, así que ya está todo bien. Eso me dijeron los médicos y no hay problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá", sostuvo el Kun Agüero, tras la arritmia.

Su pronunciamiento se dio por medio de un video en sus redes sociales. Allí, este también bromeó y, tras terminar de hablar, cerró con una pequeña risa.

