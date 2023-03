Así se jugará la cuarta fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol

Universidad Católica abrirá la cuarta fecha del campeonato ecuatoriano, ante Independiente del Valle. Foto: Twitter del club

El campeonato ecuatoriano de fútbol se retomará con su cuarta fecha, luego de la pausa por los dos partidos que la Tri jugó ante Australia en la fecha FIFA.

La noche del martes 28 de marzo de 2023 la LigaPro, a través de sus redes sociales, informó que la fecha 4 se jugará del viernes 31 de marzo al domingo 2 de abril.



Para esta jornada no habrá programación en lunes como es habitual, debido a que desde la primera semana de abril Aucas, Independiente del Valle y Barcelona SC empiezan su participación en la fase de grupos de la Libertadores. Emelec y Liga de Quito jugarán en la Sudamericana.



La jornada arrancará con dos partidos en Quito. Primero Universidad Católica vs. Independiente del Valle se medirán en el estadio Olímpico Atahualpa. El balón rodará desde las 17:30.



A las 20:00 el turno es para que Liga de Quito reciba a Gualaceo en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



El sábado 1 de abril saltarán a la cancha Aucas visitando a Libertad FC en Loja; Barcelona será local de Mushuc Runa en el Monumental; y, Emelec visitará a Delfín en el Reales Tamarindos de Portoviejo.



El domingo el partido más destacado es el que jugará El Nacional ante Cumbayá. Para este duelo los rojos harán las veces de visitante en el Olímpico Atahualpa.​

Fecha 4 - LigaPro

31 de marzo

17:30 Universidad Católica vs. Independiente del Valle

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star+



20:00 Liga de Quito vs. Gualaceo

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmiten: GolTV / Star+​

1 de abril

14:00 Libertad FC vs. Aucas

Estadio: Reina del Cines

Transmiten: GolTV / Star+



16:30 Barcelona SC vs. Mushuc Runa

Estadio: Monumental

Transmiten: GolTV / Star+



19:00 Delfín vs. Emelec

Estadio: Reales Tamarindos

Transmiten: GolTV / Star+​

2 de abril

14:00 Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca

Estadio: Bellavista

Transmiten: GolTV / Star+



16:30 Cumbayá vs. El Nacional

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star+



19:00 Orense vs. Guayaquil City

Estadio: 9 de Mayo

Transmiten: GolTV / Star+

