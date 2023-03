¿Cuándo debuta Ecuador ante Brasil en el Sudamericano Sub 17?

Jugadores de la Sub 17 se ejercitan para afrontar el Sudamericano de la categoría. Foto: @LaTri

Redacción Bendito Fútbol (I)

La Selección de Ecuador Sub 17 continúa con su preparación para jugar el torneo Sudamericano de la categoría, que empieza esta semana con partidos en Quito y Guayaquil.

El Sudamericano Sub 17 regresó tras no disputarse en el 2021 como consecuencia de la pandemia. Ecuador es la sede del torneo, que tendrá su primera etapa en Guayaquil, mientras que, la segunda se llevará a cabo en Quito.



Actualmente, la Selección de Ecuador Sub 17 se encuentra preparándose en las instalaciones de la Casa de la Selección, con su técnico Diego Martínez.

En ese lugar también se entrena la Sub 20, que está realizando un microciclo para el Mundial de su categoría en Indonesia.

Debut de Ecuador

El 30 de marzo de 2023 se dará inicio al Sudamericano Sub 17, en el cual Ecuador también buscará una plaza en el Mundial de aquella categoría. Su debut será frente a Brasil a las 19:00.

Mejores resultados en el Sudamericano

Pese a que la Selección de Ecuador Sub 17 ha logrado grandes resultados en el torneo Sudamericano, nunca ha quedado campeón o vicecampeón.



Sus mejores resultados han sido dos terceros lugares (2005 y 2015) y dos cuartos puestos en (2011 y 2019).



En el Sudamericano Sub 17 de 2015 que se disputó en Paraguay, Ecuador tuvo una de sus mejores participaciones y solo la diferencia de gol, que tuvo con Argentina, lo alejó del subcampeonato.



Durante aquel torneo, Ecuador disputó nueve partidos y consiguió cinco victorias, dos empates y dos derrotas.

Optimismo en esta nueva edición

Para esta edición del Sudamericano Sub 17 existe mucho optimismo con la Selección de Ecuador.



Uno de los principales motivos es la gran camada que existe en esta categoría, que estará comandada por Kendry Páez, uno de los mejores talentos sudamericanos y que ya juega en el primer equipo de Independiente del Valle.



A su nombre se suman los de Allen Obando (Barcelona SC) y Michael Bermúdez (Liga de Quito), delanteros que también se proyectan como los que más destacarán por Ecuador.



Y el otro motivo es que al ser los organizadores serán los locales en el torneo.



Con las grandes participaciones de las selecciones juveniles en los distintos torneos desde 2017, han despertado emoción e interés en los ecuatorianos. Por tal motivo, se espera que el pueblo ecuatoriano apoye a la Sub-17 en los estadios durante su participación en el Sudamericano.

