Se suspende el sorteo del Mundial Sub-20 de Indonesia

El sorteo del Mundial Sub-20 de Indonesia se suspendió este 31 de marzo de 2023, por decisición de la FIFA y el país anfitrión.

Miguel Bravo, DT de la 'Mini-Tri', tenía entre su agenda un viaje junto a una delegación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) al acto en el que conocería los rivales de su grupo. Tras finalizar en el cuarto puesto del Sudamericano, en aquel entonces con Jimmy Bran como técnico, el elenco se sumó a otras 23 selecciones que estarán presentes.



De cara al futuro certamen de selecciones, Ecuador ya había realizado preparativos y celebraba sus primeros trabajos, pues el inicio estaba planificado para el 20 de mayo de 2023. Tras la cancelación del sorteo no se ha mencionado si aquello influirá en las fechas pactadas.



La Asociación de Fútbol de Indonesia (PSSI) dio a conocer la suspensión del evento por medio de su página web. "No se ha recibido una razón oficial que provoque que la FIFA cancele el sorteo", sin embargo, señala en el documento.



La entidad asiática también sostiene que analiza el impacto que podría tener en el balompié de su país la cancelación y que, potencialmente, no se llegase a celebrar el Mundial. Aquello debido a la postura de la nación en torno a la participación de ciertos combinados clasificados.



En caso de que la Copa del Mundo no se diera, Indonesia tendría sobre sí severas sanciones. Entre ellas, el equipo sería vetado por la FIFA de sus competencias en todas las categorías y perdería la oportunidad de organizar más torneos.

¿Por qué se canceló el sorteo?

Aunque no se especificó la razón del ente rector del fútbol, la PSSI señaló que consideran como causa principal al rechazo de la nación a que Israel participe en el torneo. Esto debido a que los asiáticos apoyan la causa palestina. Irak también se opuso a enfrentarse al elenco.



Wayan Kosler, gobernador de Bali, ciudad donde se debía dar el sorteo y que también albergará partidos, fue uno de los estandartes en el rechazo hacia los israelíes. En función de ello, este habría roto la Garantía del Gobierno para la ejecución del Mundial que se había acordado con la FIFA.



Frente a la ruptura de tal acuerdo y la decisión de la FIFA, la Asociación de Indonesia intentará "salvar el fútbol del país". Para ello buscará soluciones por medio de políticas exteriores y diplomáticas que permitan que todos las selecciones se trasladen y el evento se desarrolle como estaba planeado.

Ecuador Sub-20 mantiene su prepaparación

Con Miguel Bravo como el elegido para dirigir a la Tri, este realizó su primera convocatoria para un microciclo en la Casa de la Selección. Allí, el DT citó a los jugadores que fueron cedidos por los clubes y que tampoco tendrían inconveniente en ser prestados para el Mundial.



Salvo por Joel Ordóñez, quien fue llamado al equipo absoluto, Ecuador Sub-20 trabaja con 25 futbolistas. Estos ya disputaron un amistoso frente Aucas en el cual fueron derrotados por 1-2.

