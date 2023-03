La IFAB aprobó la 'regla Dibu Martínez' que limita a los arqueros en los penales

Emiliano Martínez atajó dos penales y así ayudó a Argentina con el pase a semifinales. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La regla a la cual varios porteros le temían se aprobó de forma oficial el jueves 23 de marzo de 2023. Ahora los arqueros tendrán más limitaciones al momento de los penales.

A través de sus redes sociales y su portal web, la International Football Association Board (IFAB) anunció los cambios y aclaraciones de las reglas de juego, que entrará en vigencia a partir del 1 de julio, es decir, para la temporada 2023-2024.



Entre estos cambios existe uno específico hacia los porteros y su manera de comportarse cuando se tenga que realizar un penal.



Para la IFAB el guardameta ya no podrá distraer al ejecutor de una pena máxima, ni provocarlo. Se anula completamente los intercambios verbales, juegos psicológicos e incluso no podrán tocar postes, travesaño o red, ya que según la IFAB esto distrae a los pateadores.



En pocas palabras, arqueros como Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que es un especialista en atajar penales y provocar al rival, ahora estará muy limitado desde los once metros. El portero argentino solía realizar estos actos: lo hizo en la Copa América ante Colombia y en la final del Mundo contra Francia. "Mirá que te como, hermano", fue una frase que se popularizó de Martínez al colombiano Yerry Mina.



Dentro del fútbol ecuatoriano, un guardameta que era especialista en esto era José Francisco Cevallos. El exfutbolista inclusive ganó una Copa Libertadores desde el punto penal, con la particularidad que antes de cada disparo se arrodillaba y tocaba la red.

¿Qué dice la nueva regla?

La regla número 14, que hace referencia a ‘El Penal' fue una de las que se cambió. Esta ahora detalla que: "El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del penal, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería".



Además, la IFAB informó que se modificó esta regla, con el fin de que el guardameta, “tenga una conducta adecuada y no le falte "el respeto al fútbol ni al adversario".

