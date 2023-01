La convocatoria de Ecuador para el Sudamericano Sub 20 quedó definida

La selección de Ecuador, de la categoría Sub 20, disputará el Sudamericano en Colombia. Foto: @LaTri

Redacción Bendito Fútbol (I)

El DT Jimmy Bran entregó una nómina de 23 convocados para la selección de Ecuador que disputará el Campeonato Sudamericano Sub 20.

23 nombres forman parte de los citados y solo dos juegan en el exterior.

La Min-Tri llega con el título de vigente campeón juvenil en el torneo de la Conmebol. En 2019 lo ganó bajó el liderazgo de Jorge Célico y luego finalizó en el tercer lugar del Mundial de tal categoría.



En esta ocasión, el certamen arrancará el 19 de enero de 2023 y finalizará el 12 de febrero del mismo año. Este se realizará en Colombia y las ciudades de Cali y Bogotá albergarán los choques.



El estadio Pascual Guerrero y el Estadio Deportivo Cali serán los reductos de la fase de grupos. En el caso de las llaves finales, El Campín de Bogota y el Estadio Metropolitano de Techo estarán a disposición.



El debut de la Selección de Ecuador juvenil será el 20 de enero de 2023 ante Chile. En la ronda inicial disputará cuatro partidos para buscar un cupo hacia la siguiente instancia.



Dentro de los convocados por Bran resaltan ausencias, principalmente, de los jugadores que militan en Europa, pues los clubes deciden si cederlos o no. Nilson Angulo del Anderlecht, Joel Ordóñez del Brujas, Anthony Valencia del Amberes, Alfred Caicedo del Genk, Maiky de la Cruz del Stade Reims y Diego Almeida del FC Barcelona no se encuentran en la nómina.

Convocatoria de la Selección de Ecuador para el Sudamericano Sub-20

Arqueros: Ethan Minda (Liga de Quito), Gilmar Napa (Emelec), Tony Jiménez (Guayaquil City).



Defensas: Davis Bautista (Aucas), Luis Córdova (Deportivo Cuenca), Garis Mina (Independiente del Valle), Yelzin Enrique (Liga de Quito), Daniel de la Cruz (Liga de Quito) y Byron Carabalí (Aucas).



Volantes: Denil Castillo (Liga de Quito), Patrik Mercado (Independiente del Valle), Patrickson Delgado (Ajax - Países Bajos), Juan Sánchez (Sporting Cristal - Perú), Óscar Zambrano (Liga de Quito), Sebastián González (Liga de Quito) y Emerson Pata (Independiente del Valle).



Delanteros: Justin Cuero (Independiente del Valle), Alan Minda (Independiente del Valle), José Klinger (Independiente del Valle), Yaimar Medina (Independiente del Valle), Óscar Sosa (Liga de Quito) y Christopher Zambrano (Aucas).



¿Cuándo juega la Selección de Ecuador Sub-20?



Partido: Ecuador vs. Chile

Fecha: 20 de enero de 2023.



Partido: Bolivia vs. Ecuador

Fecha: 22 de enero de 2023.



Partido: Venezuela vs. Ecuador.

Fecha: 26 de enero de 2023.



Partido: Ecuador vs. Uruguay.

Fecha: 28 de enero de 2023.

