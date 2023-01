¿Cuándo juega la selección de Ecuador Sub 20?

La selección Sub 20 de Ecuador se ejercita para el Sudamericano de Colombia. Foto: @LaTri

Redacción Deportes

La selección de Ecuador, defensora del título, afrontará el Sudamericano Sub 20 en Colombia con la guía técnica del ecuatoriano Jimmy Bran. La Tri Sub 20 se probará en el grupo B del torneo con Chile, Bolivia, Venezuela y Uruguay. ¿Cuándo juega Ecuador?

En el 2019, en el certamen realizado en Chile, Ecuador alcanzó un histórico campeonato.

El primer partido de la Tricolor será el 20 de enero del 2023. El torneo de juveniles se disputará del 19 de enero y el 12 de febrero del 2023. Ecuador afrontará la primera fase del campeonato en Bogotá.

¿Cuándo juega Ecuador?

20 de enero del 2023



19:30 Ecuador vs. Chile



22 de enero del 2023



16:00 Bolivia vs. Ecuador



26 de enero del 2023



19:30 Venezuela vs. Ecuador



28 de enero del 2023



18:30 Ecuador vs. Uruguay

La selección de Ecuador buscará defender su corona

El DT Bran tiene previsto entregar la lista de convocados en esta semana. pues el torneo se juega entre . La selección de Ecuador se enfrentará a Chile, Bolivia, Venezuela y Uruguay.

Ecuador ganó el campeonato del 2019 con una base de jugadores que luego se ubicaron en el tercer lugar del Mundial de Polonia. Entonces, el DT era el DT argentino Jorge Célico.

Ahora, Bran tiene la oportunidad de despuntar al frente de la Tri. La FEF escogió a exjugadores nacionales, formados en el Instituto del Fútbol, para entrenar a las selecciones juveniles.

En la Sub 20 está Jimmy Bran, que tiempo atrás dirigió la Sub 15.

La Tri buscará emular lo realizado en el 2019 y volver a levantar el título de campeón en la categoría.

Visita nuestros portales: