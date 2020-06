¿Qué pasó con los seleccionados Sub 20 que ganaron la medalla de plata en el Mundial de Polonia?

LEA TAMBIÉN

Corría el minuto 103 del primer tiempo suplementario. Ecuador e Italia igualaban 0-0 en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub 20 de Polonia. Un centro ejecutado por Alexander Alvarado fue desviado por Marco Olivieri. El esférico cayó en los pies de Richard Mina que con un sutil remate de derecha venció al guardameta Pietro Carnesecchi.

El gol a la postre significó la victoria 1-0 de la tricolor, que se adjudicó la medalla de bronce en lo que fue la mejor participación de Ecuador en un Mundial de fútbol.



Este domingo 14 de junio del 2020, se cumple exactamente un año de aquella gesta deportiva. ¿Qué pasó con los seleccionados que conformaron el histórico plantel? Aquí un recuento sobre qué ocurrió con sus carreras:





Moisés Ramírez – Independiente del Valle

Con 19 años la ‘Araña’ Ramírez acudió a la cita mundialista mientras militaba en el Sanse, filial de la Real Sociedad. El préstamo con el club español culminó en diciembre del 2019. Al no lograr convencer al DT Xavi Alonso, los directivos decidieron no hacer uso de la opción de compra. Para el 2020 regresó a Independiente del Valle, dueño de sus derechos deportivos.



John Espinoza – SD Aucas

Fue el capitán de la Selección en el Mundial de Polonia. El lateral derecho se ganó un espacio en el equipo titular de los orientales durante el 2020. Jugó dos de los cuatro compromisos de Aucas en LigaPro. También actuó en la primera fase de la Copa Sudamericana ante Vélez Sarsfield de Argentina. Incluso marcó un gol en el partido de vuelta.



Jackson Porozo – Santos FC

Porozo juega en las inferiores del Santos de Brasil desde el 2018. Sin embargo, la falta de oportunidades en el equipo principal originaría su salida. El deseo del jugador es cambiar de club y sumar la mayor cantidad de minutos posibles. Con 19 años aspira a dar el salto a Europa.



Gustavo Vallecilla – Barcelona SC

El zaguero pasó a filas amarillas en enero del 2020, como una de las grandes apuestas de la nueva directiva encabezada por Alejandro Alfaro Moreno. Tiene 20 años y en esta temporada fue titular en tres compromisos de la LigaPro.

Diego Palacios – Los Ángeles FC

Tras el mundial Palacios tuvo múltiples ofertas para continuar su carrera. Incluso existió interés del FC Barcelona. Sin embargo, tras su paso por el Willem II de la Eredivisie, el lateral izquierdo de 20 años quería ser titular. En agosto del 2019 terminó por aceptar la propuesta de Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS).



José Cifuentes – Los Ángeles FC

El mediocentro de 20 años actuó en varios encuentros con el América en LigaPro en el 2019. Pero su deseo era jugar en el exterior. En enero de este año se unió a Los Ángeles FC de la MLS, donde es compañero de Palacios.





Sergio Quinteros – Barcelona SC

Formado en las inferiores del Imbabura, ‘La Máquina’ asumió un nuevo desafío en filas amarillas. Con 20 años es una de las alternativas que maneja el DT Fabián Bustos en esta temporada. Debido a la doble competencia que afronta el plantel, Quintero pudo debutar con Barcelona en LigaPro. Fue titular en dos partidos.



Jordan Rezabala – Xolos de Tijuana

Rezabala juega en el equipo Sub 20 del Xolos desde agosto del 2019, luego de salir de Independiente Juniors, filial del Independiente del Valle. Con el equipo principal disputó un partido de la Copa MX ante el Minero Zacatecas.

Alexander Alvarado – SD Aucas

De los más sobresalientes de Ecuador en el Mundial. Con 20 años es titular fijo en Aucas. Esta temporada actuó en cinco compromisos: tres por torneo local y dos por Copa Sudamericana. En el equipo oriental confían en una futura venta de Alvarado al extranjero.



Leonardo Campana – Wolverhampton Wanderes.

Tras cumplir una de sus aspiraciones, debutar y anotar con la camiseta de Barcelona, Campana decidió partir a la Premier League. En enero del 2020 firmó un contrato por tres años y medio con los lobos. Fue convocado para los dieciseisavos de final de la Europa League, pero aún no debuta con el primer equipo.



Gonzalo Plata – Sporting Lisboa

Es el más destacado de todos los seleccionados. A sus 19 años suma trece partidos, un gol y una asistencia con los leones en la liga de Portugal. También dijo presente en dos encuentros de la Europa League. El Leicester City y el Watford están interesados en contar con el ecuatoriano, pero el Sporting no aceptaría un traspaso por una suma menor a los USD 60 millones.



Stiven Plaza – Real Valladolid

Las lesiones no le han permitido afianzarse ni en el equipo principal ni en el plantel de reservas. Plaza ha tenido poca regularidad con el ‘Pucela’. En el Valladolid confían que el atacante tricolor supere las lesiones y pueda convertirse en un aporte para el club.



Jordy Alcívar – Liga de Quito

Desde la anterior campaña Alcívar es una de las alternativas que maneja el DT Pablo Repetto para el medio campo albo, aunque en el 2020 no ha tenido mayores oportunidades. Suma apenas 6 minutos en dos compromisos.



Johan Lara – SD Aucas

El golero de 21 años aún no debuta con los orientales en primera división. Sin embargo la salida de Luis Fernando Fernández podría darle mayor espacio. Fue el segundo arquero de la ‘Tri’ en el Mundial.



Richard Mina – SD Aucas

Autor del gol frente a Italia, el zaguero fue titular en el arranque de la LigaPro en la derrota de Aucas ante Delfín. Tiene 20 años.





Luis Estupiñan, Pierre Bellolio y Luis Castillo juegan en Universidad Católica; Daniel Segura del América (Serie B), Luis Loor del Independiente del Valle (Reserva); y Jefferson Arce de Liga de Quito (Reserva) completan la nómina.