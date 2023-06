Chelsea inició conversaciones con el Brighton por Moisés Caicedo

Moisés Caicedo con la camiseta del Brighton. ¿Llegará al Chelsea? Foto: @MoisesCaicedo55

El Brighton & Hove Albion espera tener una propuesta superior a los 80 millones de libras esterlinas (102 millones de dólares) para negociar joven Moisés Caicedo. Una cifra menor a esa hará que no la consideren y no entren en ningún tipo de negociaciones. En ese contexto, Chelsea está decidido a reforzar su mediocampo con con el ecuatoriano.

El periodista Fabrizio Romano mencionó el miércoles 28 de junio de 2023 que el Chelsea "comenzó las negociaciones directas" con el Brighton & Hove Albion, club que le abrió las puertas a Moisés Caicedo a Europa en el 2021.



El Chelsea busca a Caicedo y juntarlo en su mediocampo, entre otros, con Enzo Fernández, el argentino con pasado en Benfica y River Plate, que llegó en enero luego de firmar una extraordinaria Copa del Mundo, que la cerró con el título de campeón.



Fabrizio Romano reiteró que el trato entre el Chelsea y Moisés Caicedo "no son un problema", puesto que el ecuatoriano "está listo para decir sí al Chelsea", y dar el salto de calidad que su carrera precisa en este momento.



A la expectativa está el Manchester United que también quiere contar con Moisés Caicedo, pero que dependerá mucho de lo que suceda entre el Chelsea y el Brighton & Hove Albion.

Moisés Caicedo y el Brighton

Moisés Caicedo llegó al Brighton & Hove Albion en enero de 2021 desde Independiente del Valle.



Con el Brighton & Hove Albion, según Transfermarkt, Moisés Caicedo lleva jugados 53 partidos, anotó dos goles y entregó tres asistencias.



Vio 14 veces la tarjeta amarilla, nunca la roja y en cancha acumuló 4 448 minutos.



En el curso 2022/23 Moisés fue fundamental para que el Brighton & Hove Albion firme su mejor temporada en la Premier League y consiga un cupo inédito para la UEFA Europa League.

