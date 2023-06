Las enormes jugadas de Moisés Caicedo en un video de la Premier League

Moisés Caicedo tuvo un año de consolidación en el Brighton & Hove Albion Football Club de la Premier League. Precisamente en las cuentas oficiales de ese torneo se destacó el accionar del ecuatoriano con un video de sus mejores jugadas.

Se trata de una recopilación de las acciones en defensa y ataque del mediocampista tricolor que además disputó el Mundial Qatar 2022.

Entre las imágenes también está el gol que logró el ecuatoriano en la Premier League. Ocurrió en el triunfo 5-2 ante Leicester City en septiembre del 2022.

Moisés Caicedo, de 21 años, disputó 43 partidos en la temporada 2022/2023.

Fueron 37 partidos en la Premier League, cuatro en la FA Cup y dos en EFL Cup.

Sus características físicas y técnicas han llamado la atención de grandes clubes de Europa que pujan ahora mismo por su fichaje.

The best of Moises Caicedo 🇪🇨 pic.twitter.com/cM9QWu2OkM