El legendario exjugador de baloncesto Dikembe Mutombo murió a los 58 años a causa de un cáncer cerebral del que fue diagnosticado hace dos años, según informó la NBA este 30 de septiembre del 2024.

“Dikembe Mutombo era simplemente más grande que la vida misma. En la cancha, fue uno de los mejores bloqueadores de tiros y jugadores defensivos en la historia de la NBA.

Fuera de la cancha, puso su corazón y alma en ayudar a los demás”, dijo en un comunicado el comisionado de la liga, Adam Silver.

Más noticias:

“El espíritu indomable de Dikembe continúa en aquellos a quienes ayudó e inspiró a lo largo de su extraordinaria vida”, añadió.

Miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, el congoleño disputó 18 temporadas en la NBA en las que destacó sobre todo por su imponente poderío defensivo.

Así, Mutombo es el segundo jugador con más tapones en la historia de la NBA con 3.289, solo por detrás de otro ilustre pívot africano como Hakeem Olajuwon (3.830).

A lo largo de su trayectoria en la NBA (1991-2009) jugó para seis equipos: Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks y Houston Rockets.

Mutombo fue elegido en ocho ocasiones para el All-Star y ganó cuatro veces el premio al Defensor del Año.

Tras abandonar el deporte profesional, Mutombo dedicó gran parte de su tiempo a fines caritativos y causas sociales.

En octubre de 2022 anunció que tenía un tumor cerebral y que había iniciado un tratamiento.

El legado de Dikembe Mutombo

El griego Giannis Antetokounmpo, líder de los Milwaukee Bucks en la NBA, manifestó su pésame por la muerte del legendario exjugador congoleño Dikembe Mutombo a los 58 años por un cáncer cerebral y aseguró que va a ser recordado para siempre.

“Envío mi apoyo a su familia, no solo mío, sino de los Bucks, cuando alguien muere es muy duro para todos. Cuando tuve la oportunidad de ir a NBA África siempre me hablaba, me daba consejos sobre cómo vivir la temporada, cómo cuidarme”, aseguró Giannis en el día de medios de los Bucks previo al arranque de la NBA, fijado el próximo 22 de octubre.

“Él era alto, como yo, y me aconsejaba hacer estiramientos, yoga. Siempre le recordaremos. Es triste recibir esta noticia. Apoyo a su familia, a sus seres queridos y a sus amigos”, añadió.

A nivel deportivo, Giannis consideró que los Bucks son un equipo “infravalorado” y destacó que no se ha fijado en los cambios realizados este verano por sus rivales en la Conferencia Este porque su prioridad es su equipo y estar sano.

También aseguró que participar en los Juegos Olímpicos de París con Grecia fue una de las mejores experiencias de su vida y que espera repetirla en un futuro.