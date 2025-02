Diana Taurasi, la mayor anotadora en la historia de la WNBA y ganadora de seis medallas de oro en los Juegos Olímpicos, anunció este martes 25 de febrero de 2025, que pondrá fin a su carrera a los 42 años.

“Mentalmente y físicamente estoy completa. Es probablemente la mejor manera en la que puedo describirlo. Estoy completa y estoy feliz“, dijo la legendaria jugadora a la revista Time.

Con un feroz y admirado espíritu competitivo, Taurasi disputó 20 temporadas en la WNBA, todas ellas con las Phoenix Mercury, y ganó tres anillos en 2007, 2009 y 2014.

Ganó el MVP de la WNBA en 2009 y dos veces MVP de las Finales de la liga en 2009 y 2014.

Número uno del draft en 2004, Taurasi es la máxima anotadora de la historia de la liga con 10 646 puntos en temporada regular. Aventaja en casi 3 000 a la segunda en la lista, Tina Charles, que logró 7.696.

Es la segunda con más partidos disputados en la WNBA (565) solo por detrás de otra leyenda y amiga como Sue Bird (580) y es la jugadora con más triples anotados (1.447). Fue elegida para 11 All-Star y escogida en 14 ocasiones para los mejores quintetos All-WNBA.

