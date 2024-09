El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se despidió este lunes 30 de septiembre de 2024, del Gobierno con su última conferencia ‘mañanera‘, su controversial rueda de prensa matutina, en la que declaró que se retira “muy satisfecho” con su mandato y por entregarle el cargo a Claudia Sheinbaum.

Más noticias

“Este diálogo circular hoy concluye. Me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta, como lo ofreció la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos“, expresó el mandatario saliente.

Estadísticas económicas

Al ofrecer una lista de estadísticas socioeconómicas, el gobernante mexicano destacó como principal logro la salida de 9,5 millones de personas de la pobreza, según datos del Banco Mundial.

También resaltó que el producto interior bruto (PIB) es 4,5 % mayor al que recibió en el último trimestre de 2018, cuando asumió la presidencia, con lo que la economía de México escaló dos puestos a la posición 12 mundial.

Y mencionó un aumento récord del 110 % en el salario mínimo en términos reales, mientras el último dato de agosto establece una tasa de inflación general de 4,99 %.

“Llevamos a la práctica nuestro principio de que: por el bien de todos, primero los pobres. Y no solo fue una proclama, no solo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos, y eso es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país”, manifestó.

Combate al narcotráfico

El Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, (2018-2024) concluye septiembre, con un total de 12 319 miembros del crimen organizado detenidos, casi 2.600 laboratorios del narcotráfico destruidos y la caída del 19 % en la cifra mensual de homicidios, aseguró este martes su último Informe de Seguridad.

Como muestra del combate al narcotráfico, Rodríguez enunció en la conferencia matutina del Palacio Nacional la destrucción de 2 593 laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas durante los últimos seis años.

Los agentes mexicanos, detalló, confiscaron más de 95 000 kilogramos de sustancias químicas y más de 44.000 kilogramos de drogas.

De esta cantidad, destacó la incautación de 795 toneladas de marihuana, 205 toneladas de cocaína, 775 toneladas de metanfetamina, 1 616 kilogramos de heroína y 1 338 kilogramos de goma de opio, así como la destrucción de 11.000 hectáreas de marihuana, 66 000 de amapola y 70 de hoja de coca.

Desaparecidos en México

La desaparición de personas es un drama que aqueja a América desde hace décadas. Durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada se dio a conocer que México es el país de la región en donde el drama es más preocupante.

Más de 115 500 víctimas figuran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mientras que el proyecto ‘¿A dónde van los desaparecidos?’ detalló que cerca de 50 000 desaparecieron durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes’ (Red TDT) expresó que le preocupa “que los Gobiernos no reconozcan la continuidad de esta grave violación a los derechos humanos” y, por el contrario, “se cuestione e invisibilice esta problemática”, manteniendo en la impunidad a los responsables de cometer estos crímenes.

Reformas para militarizar la Guardia Nacional

Andrés Manuel López Obrador promulgó las reformas constitucionales para militarizar la Guardia Nacional y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, por lo que serán las últimas iniciativas decretadas en su Gobierno, que concluye este lunes.

“Yo quiero para terminar firmar aquí frente a ustedes las publicaciones de dos reformas constitucionales de las 20 iniciativas de reforma que envié al Congreso (el 5 de febrero pasado)”, expresó el mandatario en su última conferencia matutina en el Palacio Nacional.

La primera reforma, la más controvertida, cede al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad creado en 2019 por López Obrador, quien había prometido mantenerlo civil.

El gobernante mexicano defendió que “es una institución para garantizar la seguridad pública y esta institución ya tiene 130 000 elementos y se construyeron 500 instalaciones, cuarteles, y es una institución acreditada para proteger a los ciudadanos“.

La oposición, asociaciones civiles y organismos internacionales alertaron durante la discusión de la iniciativa, aprobada la semana pasada, de “una militarización” de la vida pública de México con posibles violaciones de derechos humanos.

Pero López Obrador argumentó ahora que el control del Ejército sobre la Guardia Nacional permitirá mantener “la frontera” entre autoridades y crimen organizado.

“Se logró con esta reforma que (la Guardia Nacional) pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual le va a dar solidez, permanencia, disciplina y manejo honesto, sobre todo el que no se vincule a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco”, expuso el mandatario.

La segunda iniciativa reconoce por primera vez a los 68 pueblos originarios como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, obliga a hacer consultas sobre proyectos que afecten sus comunidades y declara como “nación multiétnica” a México, donde 23 millones de personas son indígenas.

Salario mínimo del país

Este es el segundo año consecutivo en el que el salario mínimo sube un 20 % y, desde 2019, el primer año completo de la Presidencia de López Obrador, el salario mínimo ha presentado aumentos anuales de doble dígito, primero de 16 %, luego un 20 % en 2020, un 15 % en 2021, otro 22% en 2022, y el 20 % en 2023.

Con ello, el poder adquisitivo del sueldo básico ha subido un 87 % desde 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018 y recordó que a su llegada al poder el salario mínimo era de 88 pesos diarios (5,2 dólares), 2.687 pesos (160 dólares) mensuales, y a partir del 1 de enero va a ser de 248,93 pesos diarios (14,7 dólares), 7.508 pesos (445 dólares) mensuales.

Sheinbaum asumirá como presidenta

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, asumirá su cargo este martes 1 de octubre con el 63 % de opinión favorable entre los mexicanos, según reveló este lunes una encuesta de la firma Poligrama.

De acuerdo con el sondeo, el 30,2 % de los encuestados dijo tener una opinión “muy buena” de la exjefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023), mientras que 33,1 % aseveró que su opinión sobre Sheinbaum es “buena”.

En contraste, el 24,7 % de los participantes dijeron tener una opinión “mala” de Sheinbaum y el 12 % “muy mala”.

En tanto, la mayoría de los entrevistados (40,5 %) consideraron que la presidenta electa deberá enfocarse en la seguridad del país como prioridad.

El 25,6 % dijo que debe centrarse en la economía; 12,1 % en salud; 10 % en educación y 11,8 % en otros temas.

La encuesta también reveló que, en el fin del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el 65,5 % de las personas aprueba su gestión, mientras que el 34,5 % la reprueba.

Asimismo, señalaron que el principal logro de la Administración del mandatario, que este 30 de septiembre concluye su mandato que inició el 1 de diciembre de 2018, fue la reducción de la pobreza y apoyos sociales (43,1 %).

El segundo mayor hito fue el combate a la corrupción (20,6 %); seguido de grandes proyectos como el Tren Maya (14,2 %), el combate a la inseguridad (6,3 %), otros (5,7 %) y el 10,1 % de los entrevistados dijo que “no sabe”.

Para la encuesta se realizaron 1 000 entrevistas vía telefónica a nivel nacional el pasado 27 de septiembre, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de más o menos 3,10 puntos porcentuales.