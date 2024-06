Claudia Sheinbaum insistió este miércoles 19 de junio de 2024 ante las principales organizaciones de empresarios que no busca el poder absoluto. Esto en medio de la incertidumbre que genera la polémica reforma al Poder Judicial por suponer riesgos a los contrapesos.

“De ninguna manera esta reforma (judicial) va a representar autoritarismo, una concentración del poder. Ese no es el objetivo”, aseguró en su primera reunión con el sector privado desde su triunfo en los comicios del 2 de junio.

Tras el triunfo del oficialismo, que tendrá una ‘supermayoría’ en el Congreso a partir del 1 de septiembre, los mercados resintieron este hecho como la puerta para debilitar los contrapesos en México, pues podría reformar la Constitución sin negociar con la oposición.

Esto provocó, el día después, que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayera por encima del 6 % y el peso mexicano se debilitara frente al dólar en un 4,4 %.

Un poder judicial con autonomía

Sin embargo, Sheinbaum argumentó que la reforma que busca elegir por voto popular al Poder Judicial dotará a los jueces, magistrados y ministros en el país de mayor autonomía.

“El objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía, inclusive y que tenga la posibilidad, pues de representar realmente un poder judicial que procure la Justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen”, comentó.

La presidenta electa detalló que la voluntad de la mayoría expresada en las urnas el pasado 2 de junio debe respetarse.

“Pero eso no quiere decir que no haya diálogo y tampoco quiere decir que eso significa concentración del poder, ni mucho menos. No es de ninguna manera el objetivo”, insistió.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023) aseguró que el proceso de diálogos con todos los actores está abierto.

Mientras que el Congreso ya definió una serie de ejercicios de ‘Parlamento abierto‘ para discutir la reforma judicial, entre otros cambios legales polémicos que pretende aprobar el oficialismo a partir del 1 de septiembre.

El excanciller Marcelo Ebrard (2018-2023) anticipó el martes en una reunión con legisladores que podrían hacerse “cambios mínimos” a la polémica reforma al sistema legal del país.