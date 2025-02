El lunes 11 de febrero, Luka Doncic hizo su esperado debut con la camiseta de Los Angeles Lakers, tras protagonizar uno de los traspasos más importantes en la historia reciente de la NBA. El esloveno, sonriente durante todo el partido, contribuyó a la victoria de su equipo por 132-113 sobre los Utah Jazz.

Horas antes del encuentro, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, confirmó que Doncic sería titular, aunque con una restricción de minutos debido a una lesión en la pantorrilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante 47 días.

Con un Crypto.com Arena repleto de camisetas con el número 77 y un público coreando su nombre, Doncic arrancó como titular. Su sonrisa reflejaba la emoción de su estreno con los Lakers, tras varios días de asimilar el traspaso que lo alejó de su casa en Dallas.

El esloveno jugó 24 minutos, limitándose a los tres primeros cuartos, ya que la diferencia en el marcador era amplia y, además, se respetó su restricción de minutos.

Aunque al inicio se mostró algo tímido, las palabras de LeBron James antes del partido —”Sé tú mismo, no trates de encajar“— lo ayudaron a soltarse con el pasar de los minutos.

