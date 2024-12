LeBron James, dueño de los récords históricos de puntos y minutos en la NBA, celebrará este lunes 30 de diciembre su llegada a los 40 años. Con cuatro anillos de campeón obtenidos en tres equipos distintos y tres oros olímpicos, es una leyenda viva del baloncesto estadounidense.

De Akron (Ohio) al Olimpo de la NBA. Elegido con el número uno absoluto por los Cleveland Cavaliers en el draft de 2003, LeBron James abrió una carrera de leyenda que le llevó a coronarse campeón en 2012 y 2013 con los Heat, en 2016 con los Cavs en unas memorables Finales contra los Golden State Warriors, y en 2020 con los Lakers en la ‘burbuja’ de Orlando.

Cuatro veces MVP de la temporada regular, cuatro veces MVP de las Finales, LeBron James promedia 23.5 puntos, 7.9 rebotes y nueve asistencias por partido este año con Los Angeles Lakers. Si su currículum es estelar, también lo es su capacidad de mantener su excelencia durante más de 22 años en la NBA.

Llegó a la NBA acompañado por el apodo ‘The Chosen One’ (el Elegido), tras su brillante paso en el instituto por St. Vincent-St. Mary High School. Los Cavaliers, que consiguieron la primera elección en 2003, pudieron hacerse con un jugador llamado a cambiar la historia de la NBA.

Desde su debut con 25 puntos contra los Sacramento Kings a finales de octubre de 2003, LeBron dio muestra de un talento y poderío impresionante, pero tuvo que esperar y sufrir antes de celebrar su primer título.

El primer disgusto llegó en 2007, cuando perdió sus primeras Finales contra los San Antonio Spurs de Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker.

Tras ocho años en Cleveland, anunció de forma muy mediática su salida de la franquicia con destino a Miami Heat, donde formaría un trío estelar junto a Dwyane Wade y Chris Bosh en el intento de conseguir el anhelado anillo.

Era el curso 2010-2011 y en su primer intento se quedó a un paso del título. Se lo negaron los Dallas Mavericks del MVP Dirk Nowitzki en 2011, pero al año siguiente LeBron y los Heat coronaron su proyecto deportivo con el primero de sus dos anillos.

One of the greatest to ever do it… and still going strong.



Happy 40th Birthday, @KingJames! #NBABDAY pic.twitter.com/Ragf39nHZU