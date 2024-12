Una nueva edición de los clásicos partidos del día de Navidad de la NBA está por llegar. Este 25 de diciembre, 10 equipos competirán en cinco enfrentamientos que acompañarán a los aficionados durante las festividades.

Será la edición número 77 de esta tradición que inició en 1947. La jornada arrancará a las 12:00 (hora de Ecuador) con el primer juego y se extenderá hasta las 22:30, cuando inicie el último encuentro.

Con más de siete décadas de historia, los juegos de Navidad de la NBA han dejado momentos inolvidables. Aquí te compartimos algunos de los datos más interesantes:

Jingle Hoops is back and the guys still got it 🎄



Get ready for the NBA on Christmas Day with games beginning at noon ET on ESPN, ABC, ESPN+, and Disney+. #NBAXmas pic.twitter.com/y6ZSF32qjy