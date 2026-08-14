John Reimberg habla de recuperar el Centro Histórico de Quito

La Plaza Foch concentró un operativo de seguridad este viernes 14 de agosto de 2026. El ministro del Interior, John Reimberg, explicó las acciones del Plan de Protección para Quito y adelantó medidas para sectores como La Mariscal, el Centro Histórico, el sur de la ciudad y otros puntos de la capital.

Plan Protección para Quito busca recuperar sectores de la capital

Reimberg dijo que el Plan Quito contempla varias fases. Entre las primeras acciones, ordenó recuperar el Centro Histórico y La Mariscal con presencia policial permanente.

El ministro sostuvo que el Centro Histórico resulta fundamental para la ciudad y afirmó que muchas personas sienten temor de acudir a ese sector. También cuestionó la falta de presencia de autoridades municipales.

Según Reimberg, el Gobierno trabajará además en el sur de Quito y en otros puntos que requieren mayor control.

La estrategia no contempla solo controles de vehículos y motocicletas. También incluye la permanencia de policías y militares durante las 24 horas en sectores definidos por el plan operacional.

El objetivo consiste en recuperar espacios turísticos y zonas donde los quiteños puedan caminar, utilizar el Metro, tomar buses, acudir a parques, bancos, centros comerciales, colegios y universidades con mayor tranquilidad.

2 000 policías se suman a los 6 658 que ya trabajan en Quito

Reimberg señaló que los 2 000 policías adicionales forman parte del refuerzo para Quito. Ese grupo se suma a los 6 658 policías que, según sus cifras, ya prestan servicio en la capital.

El ministro aclaró que el personal adicional no solo participa en controles y revisiones. La Policía también mantiene presencia en distintos puntos de acuerdo con el plan operacional.

Reimberg afirmó que el despliegue debe permitir una presencia visible de los uniformados en los sectores priorizados. El propósito consiste en que los quiteños encuentren policías en territorio y no únicamente puntos de control.

Cámaras y operaciones contra el microtráfico

El ministro destacó los resultados que atribuyó al Plan de Protección para Quito desde su inicio el 3 de agosto. Entre las acciones mencionó operativos contra el microtráfico y detenciones de personas vinculadas con actividades delictivas.

Reimberg también señaló que la Policía detuvo a personas por tenencia de armas, uso de armas blancas y extorsión. Además, mencionó el decomiso de unos 100 kilogramos de marihuana que, según sus declaraciones, formaban parte de una operación de economía criminal hacia Quito.

El funcionario destacó la integración de las salas de cámaras con las operaciones policiales. Dijo que la Policía debe mejorar sus resultados con esta herramienta y que los quiteños deben percibir mayor presencia de seguridad.

También afirmó que el control de unas 600 cámaras permitió resultados positivos para la Policía.

Reimberg cuestiona la gestión municipal en seguridad

El Ministro cuestionó la actuación del Municipio de Quito en sectores como el Centro Histórico y La Mariscal. Dijo que las autoridades municipales deben salir a territorio y cumplir sus competencias.

Reimberg señaló que el Gobierno está dispuesto a coordinar con el Municipio, pero sostuvo que cada institución debe cumplir su parte. También criticó la falta de control municipal en determinados sectores de la ciudad.

El ministro relacionó seguridad, orden urbano y actividad económica. Según explicó, la recuperación de espacios permitirá que los quiteños regresen a determinados lugares y que los negocios puedan volver a abrir sus puertas.

Operativo Pandora busca controlar establecimientos en Quito

Reimberg explicó que el Gobierno ejecuta el Operativo Pandora con participación de instituciones estatales de control. También señaló que el Municipio puede sumarse a estas acciones.

El operativo busca controlar establecimientos y revisar permisos. El ministro mencionó la participación de las intendencias, el organismo que identificó como AXA y Turismo, entre otras instituciones.

Reimberg afirmó que existe desorden en algunos sectores y sostuvo que las denominadas zonas rosas requieren control. Según sus declaraciones, las autoridades deben retirar permisos cuando un establecimiento no cumple las condiciones correspondientes.

También vinculó este trabajo con el ruido y las molestias que ciertos establecimientos generan para los habitantes.

Casas de cita y moteles entran en los operativos

El funcionario dijo que semanas atrás lideró un operativo contra casas de cita y moteles. Según su relato, las autoridades cerraron varios establecimientos y encontraron lugares que utilizaban para almacenar drogas.

También señaló que encontraron menores de edad dentro de uno de esos sitios y que Dinapen intervino.

Reimberg sostuvo que estos operativos deben continuar y convocó a las autoridades municipales a participar. Su objetivo consiste en cerrar establecimientos clandestinos o locales que no cuenten con los permisos adecuados.

Registro de delivery genera una valoración positiva

Sobre el Registro Único Digital del Servicio de Delivery, Reimberg consideró positivo que el mecanismo tenga carácter voluntario. Sin embargo, cuestionó que las personas vinculadas con actividades delictivas podrían evitar ese registro.

El ministro dijo que los convenios deben pasar de la firma a la operación. Según explicó, las instituciones deben llevar las medidas al territorio y comprobar su funcionamiento.

También destacó el trabajo que la Policía ejecuta desde las salas de cámaras y sostuvo que cualquier herramienta que contribuya con la seguridad de Quito puede resultar útil si las autoridades la aplican de forma correcta.

Reimberg reporta una reducción de la criminalidad en Quito

El ministro afirmó que Quito registra una reducción de más del 10% en la criminalidad. También señaló una disminución de alrededor del 15% en la delincuencia común.

Pese a estas cifras, Reimberg dijo que el Gobierno no esperará a que la situación empeore. Por esa razón, sostuvo que el Plan de Protección para Quito continuará durante el tiempo necesario.

El funcionario afirmó que el plan busca impedir acciones que alteren la tranquilidad de los quiteños.

Gobierno prepara seguridad para el regreso a clases

Reimberg señaló que mantuvo una llamada con la ministra de Educación este viernes 14 de agosto. Ambos funcionarios, según explicó, acordaron afinar detalles para trabajar en determinadas instituciones educativas.

El ministro mencionó problemas entre estudiantes y recordó que, según su versión, un gobierno anterior prohibió el ingreso de la Policía Nacional a las escuelas.

Ahora, dijo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación coordinan acciones de seguridad, protección y prevención dentro de las instituciones.

El objetivo consiste en garantizar un regreso a clases tranquilo y evitar nuevos problemas dentro de los planteles.

Ecuador espera notificación sobre proceso de extradición

Durante el operativo, Reimberg también respondió preguntas sobre un proceso de extradición. El ministro señaló que Ecuador todavía espera una notificación formal.

Dijo que considera positiva la eventual extradición de una persona a quien calificó como delincuente y criminal. También explicó que esa persona mantiene otro proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

Reimberg sostuvo que Ecuador entrega la información solicitada y trabaja con Estados Unidos para avanzar en los procesos. Según explicó, la existencia de un segundo proceso permite mantener abierta otra vía de extradición.

El ministro afirmó que las autoridades ecuatorianas esperan cerrar este capítulo y permanecerán atentas a nuevos pedidos de información.

Policía investiga cuerpo encontrado en la Simón Bolívar

Sobre el cuerpo encontrado durante la madrugada de este viernes en la avenida Simón Bolívar, Reimberg dijo que todavía no contaba con información para entregar detalles.

Señaló que la Policía Nacional investiga el caso y que las autoridades informarán las causas cuando existan resultados.

El ministro también expresó preocupación por casos anteriores en los que, según su declaración, la Policía detuvo a responsables y luego estos regresaron a las calles.

Reimberg pide respuestas por actuación de una fiscal

El ministro también habló sobre una denuncia relacionada con una fiscal de la Amazonía. Dijo que presentó una denuncia ante el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado.

Reimberg señaló que la Fiscalía anunció una revisión del caso después de un video que publicó. El ministro consideró necesaria una depuración y cuestionó la actuación de la funcionaria.

Según su declaración, espera una respuesta institucional y considera que la fiscal no debería continuar en el cargo.

Caso Ponce Enríquez tendrá nuevas investigaciones

Sobre el caso relacionado con el alcalde de Ponce Enríquez, Reimberg sostuvo que las investigaciones continuarán.

El ministro afirmó que las autoridades detuvieron al funcionario y que días después también detuvieron a su hijo. Además, anticipó que podrían aparecer entre 10 y 15 investigaciones adicionales relacionadas con el caso.

Reimberg también mencionó un movimiento de nueve millones de dólares y cuestionó a quienes, según sus declaraciones, recibieron dinero para campañas de personas vinculadas con actividades delictivas.

El ministro aseguró que las investigaciones continuarán y que este caso no constituye el único objetivo del Gobierno.

Plan de Protección para Quito no tendrá fecha de caducidad

Reimberg insistió en que el despliegue de seguridad no tendrá una fecha de finalización. El Gobierno mantendrá los operativos durante el tiempo que considere necesario.

El ministro sostuvo que la estrategia busca recuperar espacios, reforzar la presencia policial, atacar la economía criminal y mejorar la coordinación entre las instituciones que forman parte del bloque de seguridad.

También reiteró que las acciones deben reflejar resultados en territorio y que la población debe percibir la presencia de las autoridades en las calles de Quito.

La seguridad en Quito según Reimberg, preguntas frecuentes