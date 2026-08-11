Concejo vigilará el Convenio de Seguridad sobre cámaras en Quito

Este martes 11 de agosto de 2026, el Concejo Metropolitano de Quito resolvió, con un total de 11 votos a favor, dar un seguimiento riguroso al nuevo convenio marco de cooperación institucional. La resolución aprobada por los ediles permitirá solicitar reportes técnicos y fiscalizar la ejecución del convenio enfocado en la interoperabilidad de las cámaras en Quito, suscrito el pasado 10 de agosto entre la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad (EP Emseguridad) y el Ministerio del Interior.

Control y monitoreo al uso de cámaras en Quito

La resolución adoptada por el cuerpo edilicio establece dos disposiciones de cumplimiento obligatorio sobre las cámaras en Quito.

Por un lado, se dispuso a la EP Emseguridad atender todos los requerimientos de información formulados por los concejales o por los órganos de control competentes. Por otro lado, se determinó un período de cuatro meses para monitorear el convenio de cooperación y evaluar cualquier acción administrativa o de control que deba derivarse de dicho proceso.

Integración de la Policía al COE Metropolitano

El acuerdo firmado el 10 de agosto de 2026 busca optimizar la vigilancia pública mediante la incorporación de personal de la Policía Nacional a la Sala Situacional del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano, tal como lo informó este Medio en una nota periodística publicada el 10 de agosto de 2026.

Este centro de mando funciona en la sede del ECU 911, punto desde donde se gestionan las 632 cámaras en Quito que pertenecen y son administradas por la municipalidad.

Coordinación e inteligencia con las cámaras en Quito

El convenio profundiza la coordinación interinstitucional para potenciar las capacidades policiales en labores de prevención, respuesta inmediata, investigación e inteligencia frente a la delincuencia.

La alianza estratégica cuenta con el respaldo de decretos ejecutivos y de un Acuerdo Ministerial del 5 de agosto de 2026, normativa dictada para fortalecer la interoperabilidad entre el ente rector de la seguridad nacional y los gobiernos autónomos descentralizados.

Traspaso y centralización de la videovigilancia

Esta acción de fiscalización local responde al anuncio efectuado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior liderado por John Reimberg, respecto a la integración de la red de cámaras en Quito al sistema operativo de la Policía Nacional.

La medida persigue articular la videovigilancia del Distrito Metropolitano bajo un solo esquema de monitoreo para fortalecer la paz ciudadana.

Preguntas frecuentes sobre el convenio de Seguridad sobre cámaras en Quito

❓ ¿Qué resolvió el Concejo Metropolitano sobre las cámaras en Quito este 11 de agosto de 2026?

Aprobó una resolución para realizar pedidos de información y monitorear el convenio firmado con el Ministerio del Interior. La decisión tomada por 11 concejales busca fiscalizar el uso de las cámaras en Quito y el flujo de información entre EP Emseguridad y la fuerza pública.

❓ ¿Cuántas cámaras en Quito abarca el convenio de cooperación interinstitucional?

632 cámaras en Quito manejadas por el COE Metropolitano.

Estos dispositivos tecnológicos operan desde la plataforma del ECU 911 e integrarán a miembros de la Policía Nacional dentro de la Sala Situacional.

❓ ¿En qué plazo se evaluará el convenio sobre las cámaras en Quito?

En un plazo de cuatro meses.

Al término de este período de monitoreo, el Concejo Metropolitano podrá activar las acciones administrativas y de control que considere pertinentes.

❓ ¿Qué objetivo persigue incorporar a la Policía al monitoreo de las cámaras en Quito?

Fortalecer la prevención, respuesta, investigación e inteligencia frente a los delitos.

La presencia policial en la Sala Situacional del COE Metropolitano busca agilizar el uso de las imágenes captadas por los dispositivos municipales para combatir la delincuencia.

❓ ¿Qué norma respalda la interoperabilidad de las cámaras en Quito entre el Municipio y el Ministerio?

El Acuerdo Ministerial MDI-DMI-2026-0080 del 5 de agosto de 2026.

La disposición legal establece los niveles de coordinación operativa entre el ente rector de la seguridad nacional y las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados.