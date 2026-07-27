Quito instala cámaras con inteligencia artificial en 250 intersecciones para mejorar el tránsito

Quito avanza en la modernización del tránsito en Quito mediante la instalación de cámaras equipadas con inteligencia artificial en semáforos. Estas cámaras se colocan en 250 intersecciones de la ciudad, y su propósito es monitorear el tránsito, analizar el comportamiento de la movilidad y optimizar la circulación vehicular.

Gestión inteligente de la movilidad

Patricio Méndez, director de Semaforización de la Epmmop, explicó que estos dispositivos forman parte del nuevo sistema de gestión inteligente de la movilidad. Aclaró que su uso será exclusivo para el monitoreo del tránsito. El objetivo es generar información en tiempo real para ajustar la operación de los semáforos y reducir los tiempos de traslado en los principales corredores del Distrito Metropolitano de Quito.

Cámaras con inteligencia artificial para optimizar el tránsito

Méndez destacó que el sistema analizará permanentemente el flujo de vehículos, peatones, ciclistas y otros actores viales. Con esta información, el Municipio podrá tomar decisiones oportunas sobre la operación del tránsito y modificar los tiempos de los semáforos según la demanda de cada intersección.

Puntos estratégicos para la instalación

La selección de los puntos donde se instalarán las cámaras respondió a un análisis previo de las vías e intersecciones con mayores niveles de congestión y conflictividad. El sistema funcionará en corredores principales del Distrito Metropolitano de Quito, incluyendo las avenidas Mariscal Sucre, Maldonado, 10 de Agosto, Galo Plaza Lasso, De la Prensa, Naciones Unidas, Colón y América, así como otras arterias de alta circulación.

Paquete tecnológico recibido por Quito

El Municipio recibió este equipamiento el 17 de julio de 2026 como parte de un paquete tecnológico donado por Bloomberg Philanthropies. Esta entrega se realizó tras ganar el Speed Challenge, un reconocimiento internacional que distingue a las ciudades que implementan acciones para reducir muertes y lesiones causadas por el exceso de velocidad.

Equipamiento y capacidades del sistema

La Secretaría de Movilidad recibió ocho cámaras solares de videovigilancia, licencias para analítica de video con inteligencia artificial, una estación de trabajo especializada y un sistema de almacenamiento de alta capacidad. Además, se incluyó la instalación, capacitación técnica y mantenimiento del sistema.

Esta tecnología permitirá realizar conteos y clasificar vehículos, medir flujos vehiculares y detectar circulación en contravía, giros prohibidos, cruces indebidos, invasión de carriles y permanencia de vehículos en zonas restringidas. El sistema generará reportes automatizados sobre el comportamiento del tránsito para respaldar la planificación de intervenciones orientadas a mejorar la seguridad vial.

Reconocimiento Speed Challenge

El Speed Challenge reconoce a las ciudades que implementan estrategias innovadoras para gestionar la velocidad, uno de los principales factores de riesgo en los siniestros viales. Gracias a este premio, Quito obtuvo recursos que ahora se traducen en herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión de la movilidad y respaldar políticas públicas basadas en datos.

Radares educativos instalados

Como parte del mismo reconocimiento, Quito también incorporó seis radares educativos. Estos equipos se instalaron a finales de 2025 en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Con este nuevo paquete tecnológico, Quito ampliará su capacidad para monitorear la operación vial, identificar comportamientos riesgosos y recopilar evidencia que sirva para diseñar acciones dirigidas a reducir siniestros viales y fortalecer la seguridad vial.

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Conoce sobre este importante tema que desarrollamos en la ciudad más linda del mundo. Con Patricio Méndez, director de de Semaforización de Epmmop por:



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