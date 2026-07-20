Quito utilizará inteligencia artificial para controlar el tránsito

Quito incorporará tecnología con inteligencia artificial para fortalecer el control del tránsito y mejorar la seguridad vial. El Municipio recibió el 17 de julio de 2026 un paquete tecnológico donado por Bloomberg Philanthropies, como parte del premio obtenido tras ganar el Speed Challenge, un reconocimiento internacional que destaca a las ciudades que impulsan acciones para reducir las muertes y lesiones por exceso de velocidad.

¿Qué tecnología recibió Quito para controlar el tránsito con Inteligencia Artificial?

La Secretaría de Movilidad recibió ocho cámaras solares de videovigilancia, licencias de analítica de video con inteligencia artificial, una estación de trabajo especializada, almacenamiento de alta capacidad, instalación, capacitación técnica y mantenimiento del sistema.

Este equipamiento fortalecerá la capacidad técnica del Municipio para monitorear el tránsito y obtener información basada en evidencia para la toma de decisiones en materia de seguridad vial en Quito.

¿Qué detectará el sistema con inteligencia artificial?

La tecnología permitirá realizar conteos y clasificación de vehículos, medir flujos vehiculares y detectar circulación en contravía, giros prohibidos, cruces indebidos, invasión de carriles y permanencia de vehículos en zonas restringidas.

Además, el sistema elaborará reportes automatizados sobre el comportamiento del tránsito. Esa información apoyará la planificación de intervenciones para mejorar la seguridad vial.

¿Qué es el Speed Challenge?

El Speed Challenge reconoce a las ciudades que aplican estrategias innovadoras para gestionar la velocidad, uno de los principales factores de riesgo en los siniestros de tránsito.

Gracias a este reconocimiento, Quito obtuvo recursos que ahora se transforman en herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión de la movilidad y respaldar las políticas públicas con datos.

Quito también recibió radares educativos

Como parte del premio, la ciudad también adquirió seis radares educativos.

El Municipio instaló estos equipos a finales de 2025 en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Con este nuevo paquete tecnológico, Quito ampliará su capacidad para monitorear la operación vial, identificar comportamientos de riesgo y reunir evidencia para diseñar acciones orientadas a reducir los siniestros de tránsito y fortalecer la seguridad vial.

Tránsito en Quito; preguntas frecuentes