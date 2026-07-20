Quito utilizará inteligencia artificial para controlar el tránsito

Quito incorporará tecnología con inteligencia artificial para fortalecer el control del tránsito y mejorar la seguridad vial. El Municipio recibió el 17 de julio de 2026 un paquete tecnológico donado por Bloomberg Philanthropies, como parte del premio obtenido tras ganar el Speed Challenge, un reconocimiento internacional que destaca a las ciudades que impulsan acciones para reducir las muertes y lesiones por exceso de velocidad.
La Secretaría de Movilidad recibió ocho cámaras solares de videovigilancia, licencias de analítica de video con inteligencia artificial, una estación de trabajo especializada, almacenamiento de alta capacidad, instalación, capacitación técnica y mantenimiento del sistema.
Este equipamiento fortalecerá la capacidad técnica del Municipio para monitorear el tránsito y obtener información basada en evidencia para la toma de decisiones en materia de seguridad vial en Quito.
La tecnología permitirá realizar conteos y clasificación de vehículos, medir flujos vehiculares y detectar circulación en contravía, giros prohibidos, cruces indebidos, invasión de carriles y permanencia de vehículos en zonas restringidas.
Además, el sistema elaborará reportes automatizados sobre el comportamiento del tránsito. Esa información apoyará la planificación de intervenciones para mejorar la seguridad vial.
¿Qué es el Speed Challenge?
El Speed Challenge reconoce a las ciudades que aplican estrategias innovadoras para gestionar la velocidad, uno de los principales factores de riesgo en los siniestros de tránsito.
Gracias a este reconocimiento, Quito obtuvo recursos que ahora se transforman en herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión de la movilidad y respaldar las políticas públicas con datos.
Como parte del premio, la ciudad también adquirió seis radares educativos.
El Municipio instaló estos equipos a finales de 2025 en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Con este nuevo paquete tecnológico, Quito ampliará su capacidad para monitorear la operación vial, identificar comportamientos de riesgo y reunir evidencia para diseñar acciones orientadas a reducir los siniestros de tránsito y fortalecer la seguridad vial.
El Municipio de Quito recibió un paquete tecnológico donado por Bloomberg Philanthropies tras ganar el Speed Challenge, con equipos de videovigilancia e inteligencia artificial para fortalecer el monitoreo del tránsito.
La donación incluye ocho cámaras solares de videovigilancia, licencias de analítica de video con inteligencia artificial, una estación de trabajo especializada, almacenamiento de alta capacidad, instalación, capacitación técnica y mantenimiento del sistema. El objetivo es fortalecer la gestión de la movilidad con información basada en evidencia para mejorar la seguridad vial.
La plataforma identificará comportamientos de riesgo y recopilará información para apoyar la gestión del tránsito en Quito.
El sistema permitirá realizar conteos y clasificación de vehículos, medir flujos vehiculares y detectar circulación en contravía, giros prohibidos, cruces indebidos, invasión de carriles y permanencia de vehículos en zonas restringidas. Además, generará reportes automatizados para respaldar la planificación de intervenciones en seguridad vial.
El Speed Challenge es un reconocimiento internacional que premia a las ciudades que implementan estrategias para reducir las muertes y lesiones relacionadas con el exceso de velocidad.
Gracias a este reconocimiento, Quito obtuvo el paquete tecnológico donado por Bloomberg Philanthropies, que busca fortalecer las políticas públicas de movilidad mediante herramientas tecnológicas y análisis de datos para la toma de decisiones.
Además del sistema de inteligencia artificial, la ciudad recibió seis radares educativos.
El Municipio instaló estos radares a finales de 2025 en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Estos equipos complementan las acciones para promover el respeto a los límites de velocidad y reforzar la prevención de siniestros de tránsito.
La información generada por el sistema permitirá identificar patrones de riesgo y orientar acciones para reducir los siniestros de tránsito.
Con el monitoreo automatizado y el análisis mediante inteligencia artificial, el Municipio busca fortalecer el control del tránsito, mejorar la planificación de intervenciones y respaldar las decisiones de seguridad vial con datos objetivos, como parte de una estrategia para disminuir las muertes y lesiones en las vías de la ciudad.