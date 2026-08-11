AMT informa intermitencias en sus servicios en línea este 11 de agosto

Los servicios en línea de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) presentan intermitencias este 11 de agosto de 2026 debido a una falla de energía eléctrica registrada en uno de los centros de datos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).

La AMT informó que el inconveniente afecta la disponibilidad de algunas plataformas tecnológicas que funcionan sobre la infraestructura proporcionada por CNT EP. La entidad aclaró que la situación no está relacionada con su gestión y señaló que los equipos técnicos ya trabajan para recuperar por completo los servicios.

Una falla eléctrica afecta a plataformas de la AMT

La interrupción se originó por una falla de energía eléctrica en uno de los centros de datos de CNT EP. Como consecuencia, algunos servicios que la AMT ofrece a través de su portal institucional, www.amt.gob.ec, presentan intermitencias.

La Agencia Metropolitana de Tránsito explicó que el problema compromete la disponibilidad de determinadas plataformas tecnológicas alojadas en la infraestructura de CNT EP. Por esta razón, algunos de los servicios en línea pueden registrar inconvenientes durante su funcionamiento.

La AMT precisó que esta situación es ajena a su gestión. El inconveniente, según el comunicado emitido este martes 11 de agosto, se relaciona con la infraestructura tecnológica que proporciona la empresa pública de telecomunicaciones.

La entidad comunicó la novedad a la ciudadanía y señaló que los equipos técnicos correspondientes ya trabajan en la recuperación de los sistemas afectados.

Equipos técnicos trabajan para recuperar los servicios

Los equipos encargados de atender la falla realizan las acciones necesarias para restablecer completamente el sistema. La AMT indicó que busca garantizar la operación normal de todos los servicios en el menor tiempo posible.

Mientras continúan estos trabajos, la Agencia Metropolitana de Tránsito pidió a los ciudadanos mantenerse informados mediante sus canales oficiales. La entidad también lamentó los inconvenientes que esta situación pueda generar.

La AMT agradeció la comprensión de la ciudadanía mientras los equipos técnicos trabajan en la recuperación de las plataformas. El objetivo, según el comunicado, consiste en restablecer los servicios afectados y garantizar nuevamente su funcionamiento normal.

La institución reiteró que la falla eléctrica ocurrió en un centro de datos de CNT EP y que este inconveniente provocó las intermitencias en algunos de sus servicios en línea. La AMT señaló que informará a través de sus canales oficiales.

El comunicado corresponde a la Alcaldía Metropolitana de Quito y fue emitido el 11 de agosto de 2026.

📢 #AMTInforma | Debido a una falla de energía eléctrica en un centro de datos de CNT EP, algunos de nuestros servicios en línea presentan intermitencias.



🛠️ Los equipos técnicos correspondientes trabajan para restablecerlos lo antes posible. Agradecemos su comprensión.



🔵… pic.twitter.com/QiO3keUCcZ — AMTQuito (@AMT_Quito) August 11, 2026

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