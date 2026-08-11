¿Quién controlaba las cámaras de seguridad de Quito antes del acuerdo con el Gobierno?

Las cámaras de seguridad de Quito quedaron bajo un nuevo esquema tras el convenio firmado entre el Ministerio del Interior y Emseguridad el 10 de agosto de 2026. Antes de ese acuerdo, las autoridades explicaron quién administraba el sistema, cómo funcionaba la conexión con el ECU 911 y qué ocurría con las salas espejo.

Cámaras de seguridad de Quito estaban bajo control municipal

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló el 10 de agosto de 2026 que el sistema de cámaras estaba controlado por el Municipio de Quito y sus agencias municipales.

Reimberg también aclaró que el ECU 911 no administraba las cámaras municipales.

El alcalde Pabel Muñoz señaló que las 632 cámaras que maneja el COE Metropolitano interoperan en y desde el ECU 911. Durante la sesión del Concejo Metropolitano del 11 de agosto, afirmó que esta modalidad existe desde que asumió la Alcaldía.

Muñoz también sostuvo que las cámaras no funcionaron en otro lugar fuera del ECU 911.

¿Cómo funcionaban las cámaras de Quito y el ECU 911?

Muñoz señaló que las 632 cámaras del COE Metropolitano siempre interoperaron con el ECU 911.

Según el alcalde, existe una tradición institucional del Municipio para que las cámaras operen en el ECU 911.

Reimberg señaló que el ECU 911 no tenía relación con la administración de las cámaras que estaban bajo control municipal.

Las cámaras de seguridad urbana captan imágenes y transmiten datos mediante redes de fibra óptica u otros sistemas interconectados hacia servidores. Estos servidores permiten redirigir la visualización y el control de las cámaras hacia terminales autorizadas, según Wilson Goyes, experto en seguridad.

Cámaras de seguridad de Quito tenían salas espejo conectadas

Reimberg también afirmó que el sistema no estaba regularizado desde enero de 2026.

El Ministro explicó que el data center que administra la información no estaba ubicado en las salas. Según su versión, estaba en la misma empresa proveedora que utilizaba Guayaquil.

Reimberg señaló que se investigaría por qué determinadas personas tenían acceso a esos espacios y sostuvo que no existía justificación para que personas no autorizadas accedieran a las cámaras.

Salas espejo de Quito recibían la señal de las cámaras

Según Goyes, una sala espejo es un centro de monitoreo secundario o remoto que recibe en tiempo real la misma señal y los flujos de video de las cámaras de vigilancia.

El 10 de agosto, Reimberg señaló que existían entre cinco y seis salas espejo conectadas con la sala de monitoreo y las cámaras de Quito.

El Ministro sostuvo que estos espacios podían permitir el acceso a información sensible relacionada con operativos policiales.

Reimberg señaló que la conexión de las salas espejo con las cámaras de Quito ya fue suspendida y que se investigará quiénes tenían acceso a esos sistemas.

Municipio de Quito niega uso indebido de las cámaras

Durante la sesión del Concejo Metropolitano del 11 de agosto, Muñoz afirmó que ninguna entidad de la Corporación Municipal utilizó las 632 cámaras para un fin distinto al correspondiente.

El alcalde también señaló que no existió un allanamiento sobre entidades municipales.

Muñoz sostuvo que el Municipio puede comprender los resguardos del Gobierno frente a la prestación privada del servicio de interoperabilidad de las cámaras.

Convenio entre Ministerio del Interior y Emseguridad cambia el esquema

El Ministerio del Interior y Emseguridad suscribieron el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional el 10 de agosto de 2026.

El acuerdo tiene un plazo de cinco años.

Según la información entregada por el Municipio, Emseguridad mantiene la administración de su infraestructura y sistemas. También conserva la responsabilidad sobre la contratación, ejecución y rendición de cuentas de los recursos.

El convenio incorpora personal permanente de la Policía Nacional a las salas y sistemas de videovigilancia y monitoreo de Emseguridad.

Policía Nacional tendrá personal en las salas de monitoreo

El convenio establece que la Policía Nacional contará con personal permanente para operar las salas, analizar información, gestionar alertas y articular la respuesta operativa.

El Ministerio del Interior ejercerá la rectoría y dirección estratégica. También emitirá autorizaciones técnicas y coordinará con el ECU 911 la interoperabilidad e integración de los sistemas de videovigilancia y monitoreo.

Emseguridad deberá impulsar la integración tecnológica de sus sistemas con el ECU 911 y los mecanismos nacionales de interoperabilidad.

Convenio establece confidencialidad para la información de las cámaras

El acuerdo incluye una cláusula de confidencialidad. Las partes deben mantener reserva sobre bases de datos, estrategias, objetivos, proyectos, prioridades, cronogramas, sistemas tecnológicos, manuales, reglamentos, operativos y otros aspectos relacionados con el convenio.

Las instituciones también deben utilizar la información para los fines previstos y cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su reglamento y la normativa vigente.

Cámaras de seguridad en Quito; preguntas frecuentes