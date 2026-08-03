Daniel Noboa pone en marcha plan de seguridad con 4 000 uniformados en Quito

Daniel Noboa anunció este lunes 3 de agosto de 2026 la puesta en marcha del Plan de Protección de Quito. La estrategia contempla el despliegue adicional de 2 000 policías y 2 000 militares en distintos sectores de la capital.

Según informó la Presidencia, los operativos se realizarán en barrios, zonas comerciales, puntos de alta concurrencia y vías consideradas estratégicas. El boletín oficial no precisa durante cuánto tiempo permanecerá vigente el plan.

Operativos en Quito se concentrarán en dos franjas horarias

La presencia de los uniformados se reforzará principalmente entre las 04:00 y las 11:00, así como desde las 17:00 hasta las 02:00.

El despliegue estará dirigido a los horarios de ingreso y salida de escuelas, colegios y lugares de trabajo. También se efectuarán controles durante la apertura y el cierre de establecimientos comerciales.

El Metro de Quito, las paradas de buses, los mercados, los bancos, las cooperativas y los centros comerciales forman parte de los espacios incluidos en el plan.

Estos son los sectores priorizados en Quito

Los controles se intensificarán en los accesos a la ciudad y en vías como la avenida Simón Bolívar. El comunicado gubernamental señala que esa arteria vial es utilizada por estructuras criminales.

La Delicia, Eugenio Espejo, Calderón, Carapungo, La Bota, Eloy Alfaro, Pisulí y La Roldós constan entre los sectores que tendrán una mayor presencia de policías y militares.

Los operativos también se extenderán al Centro Histórico, la avenida República del Salvador, la avenida Naciones Unidas y otros puntos con alta concentración de personas.

Vehículos y drones serán utilizados en los controles

El plan incorpora 100 vehículos mecanizados y 20 drones para las tareas de vigilancia y respuesta de las fuerzas del orden. La Presidencia no detalló cómo se distribuirán esos equipos ni el costo de su implementación.

Durante el anuncio, Noboa sostuvo que los ataques contra el Estado y la capital tendrán una respuesta más fuerte. El Gobierno tampoco informó si posteriormente se presentarán resultados periódicos de los operativos.

Plan de seguridad de Daniel Noboa en Quito; preguntas frecuentes

❓¿Qué es el Plan de Protección de Quito anunciado por Daniel Noboa? Es una estrategia de seguridad que contempla el despliegue adicional de 2.000 policías y 2.000 militares en distintos sectores de la capital.

Los operativos se realizarán en barrios, zonas comerciales, puntos concurridos, vías estratégicas y accesos a la ciudad. ❓¿En qué horarios se reforzarán los operativos en Quito? La presencia de policías y militares se concentrará entre las 04:00 y las 11:00, y desde las 17:00 hasta las 02:00.

Estas franjas incluyen los horarios de ingreso y salida de instituciones educativas y lugares de trabajo, además de la apertura y el cierre de comercios. ❓¿Qué sectores de Quito tendrán mayor presencia de uniformados? Los controles se intensificarán en La Delicia, Eugenio Espejo, Calderón, Carapungo, La Bota, Eloy Alfaro, Pisulí y La Roldós.

También se desplegarán operativos en el Centro Histórico, la avenida Simón Bolívar, la República del Salvador, la Naciones Unidas y otros sitios de alta concurrencia. ❓¿Qué lugares estarán incluidos en el Plan de Protección de Quito? El plan contempla vigilancia en el Metro de Quito, paradas de buses, mercados, bancos, cooperativas y centros comerciales.

También se realizarán controles en vías estratégicas y durante los horarios de mayor movimiento en establecimientos comerciales. ❓¿Qué equipos serán utilizados durante los operativos? El Gobierno anunció la incorporación de 100 vehículos mecanizados y 20 drones para tareas de vigilancia y respuesta.

La Presidencia no informó cómo se distribuirán estos equipos, cuánto costará la implementación ni durante cuánto tiempo estará vigente el plan.

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