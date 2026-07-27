Daniel Noboa anuncia mayor control a cooperativas por supuesto lavado de activos en Ecuador

El presidente Daniel Noboa aseguró que parte del dinero proveniente del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas estaría siendo lavado a través de algunas cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades del sistema financiero. El Mandatario hizo estas declaraciones durante una entrevista concedida a un medio de comunicación ecuatoriano, el lunes 27 de julio de 2026.

Presunción de inocencia y vigilancia financiera

Noboa precisó que sus afirmaciones no implican que todas las cooperativas estén involucradas en actividades ilegales y reiteró que debe prevalecer la presunción de inocencia. Sin embargo, sostuvo que el sistema financiero, en determinados casos, ha sido utilizado para introducir recursos de origen ilícito. Anunció un fortalecimiento de los controles de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Declaraciones sobre el uso involuntario de cooperativas

Durante la entrevista, Noboa señaló: “No es que todas las cooperativas son narcotraficantes, pero existe dinero ilícito que se lava en estas cooperativas”. Añadió que muchas instituciones financieras también habrían sido utilizadas involuntariamente por organizaciones criminales para incorporar recursos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas al sistema económico.

Aumento en los mecanismos de supervisión

El Presidente explicó que el Gobierno ha incrementado los mecanismos de supervisión respecto a años anteriores. Destacó que la UAFE dispone actualmente de mayores capacidades para detectar operaciones sospechosas y rastrear flujos financieros relacionados con organizaciones delictivas. Según indicó, Emiratos Árabes Unidos donó a esa entidad un sistema tecnológico valorado en más de 6 millones de dólares, con herramientas especializadas para fortalecer el análisis financiero y la identificación de posibles operaciones ilícitas.

Desafíos para las autoridades ecuatorianas

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el lavado de activos representa entre el 2 % y el 5 % del producto interno bruto mundial.

Como publicó EL COMERCIO en la nota “Las cifras que no cuadran del lavado de activos en Ecuador”, publicada el 25 de julio de 2026, uno de los principales desafíos para las autoridades es cuantificar con precisión el volumen de recursos ilícitos que logra incorporarse a la economía formal y fortalecer la capacidad institucional para detectarlo y judicializarlo.

Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Daniel Noboa sobre lavado de activos:

❓ ¿Qué afirmó el presidente Daniel Noboa sobre el lavado de activos en Ecuador? Señaló que parte del dinero de actividades ilícitas sería lavado a través de algunas cooperativas y otras entidades financieras.

Durante una entrevista, el presidente Daniel Noboa manifestó que recursos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas habrían ingresado al sistema financiero mediante algunas cooperativas de ahorro y crédito y otras instituciones. No obstante, aclaró que sus declaraciones no implican que todas las cooperativas estén involucradas en actividades ilegales. ❓ ¿El Presidente acusó a todas las cooperativas de participar en actividades ilícitas? No, reiteró que debe respetarse la presunción de inocencia.

Noboa afirmó que no todas las cooperativas están vinculadas con el lavado de activos y señaló que muchas instituciones financieras podrían haber sido utilizadas de forma involuntaria por organizaciones criminales para incorporar dinero de origen ilícito al sistema económico. ❓ ¿Qué medidas anunció el Gobierno para combatir el lavado de activos? El fortalecimiento de los controles y capacidades de la UAFE.

El Presidente indicó que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) cuenta con mayores mecanismos de supervisión para detectar operaciones sospechosas. Además, informó que la entidad recibió un sistema tecnológico donado por Emiratos Árabes Unidos, valorado en más de 6 millones de dólares, para reforzar el análisis financiero. ❓ ¿Qué actividades ilícitas mencionó el Presidente como posibles fuentes de lavado de dinero? El narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

Según las declaraciones de Noboa, estos recursos podrían ser canalizados hacia el sistema financiero mediante determinadas instituciones, por lo que el Gobierno busca fortalecer la detección de operaciones sospechosas y el seguimiento de los flujos financieros. ❓ ¿Cuál es uno de los principales desafíos para combatir el lavado de activos en Ecuador? Identificar y cuantificar el dinero ilícito que ingresa a la economía formal.

El artículo señala que uno de los principales retos para las autoridades es determinar con precisión el volumen de recursos de origen ilícito que logra incorporarse al sistema económico y fortalecer la capacidad institucional para detectarlos, investigarlos y judicializarlos.

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