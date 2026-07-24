Alex Saab se declara no culpable de lavado de activos en Miami

El exministro venezolano Alex Saab se declaró “no culpable” de cargos por lavado de activos y conspiración financiera ante una corte federal en Miami. Este proceso judicial, según reportes de la agencia EFE, se encuentra en etapas preliminares.

Una declaración presentada a distancia

En una breve audiencia celebrada este viernes en un tribunal federal de Miami, los abogados defensores de Alex Saab presentaron una declaración formal de “no culpable”.

El exministro venezolano y empresario, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, no asistió físicamente al acto judicial.

De acuerdo con información difundida por EFE, la defensa solicitó que el caso sea dirimido ante un jurado, marcando el inicio de una nueva etapa procesal para el ciudadano nacido en Colombia hace 54 años.

Cargos formales y acusaciones en Miami

La acusación formal que enfrenta Saab incluye cargos por lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y maniobras para ocultar el origen de fondos, según detalla EFE.

Durante la diligencia ante la jueza Lauren F. Louis, no se discutieron posibles solicitudes de libertad bajo fianza ni se estableció una fecha para el inicio del juicio.

Saab había comparecido previamente ante los tribunales el 18 de mayo de 2026; así lo reportó este Medio en una nota publicada el mismo día 18 de mayo, apenas dos días después de su reciente deportación desde Venezuela hacia territorio estadounidense.

El historial judicial de Alex Saab

La figura de Saab ha sido objeto de una compleja saga jurídica internacional. El empresario, considerado un aliado cercano de Nicolás Maduro, ya había enfrentado cargos similares en Estados Unidos tras su detención en Cabo Verde en 2020.

Tal como reseña EFE, Saab fue extraditado anteriormente a EE. UU., pero resultó liberado en 2023 durante el gobierno del entonces presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Tras recuperar su libertad, regresó a Caracas, donde fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Conexión con la detención de Nicolás Maduro

La nueva situación judicial de Saab está directamente ligada a la operación ejecutada por autoridades estadounidenses el 3 de enero de 2023, la cual culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Actualmente, Maduro permanece en Nueva York respondiendo a cargos federales por narcotráfico.

Según indica EFE, el 22 de julio de 2026, Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante una corte federal neoyorquina donde el juez a cargo planteó que el inicio de su juicio sea en junio de 2027.

Antecedentes y cooperación en la región

El caso Saab mantiene repercusiones más allá de las fronteras venezolanas. Recientemente, el Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador manifestó su disposición para colaborar con las autoridades estadounidenses, entregando información técnica relevante sobre las operaciones que el empresario realizó en territorio ecuatoriano durante años anteriores.

Esta apertura busca esclarecer el alcance de las transacciones financieras vinculadas a sus empresas dentro de la región.

Preguntas frecuentes sobre Alex Saab y los cargos que enfrenta en EE.UU.

❓ ¿De qué delitos se le acusa formalmente a Alex Saab en Estados Unidos?

Se le acusa de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultación del origen de fondos.

Estas acusaciones, según reporta EFE, se enmarcan en las investigaciones que la justicia estadounidense sigue contra el empresario por su rol como supuesto testaferro del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro.

❓ ¿Por qué Alex Saab fue deportado a Estados Unidos por segunda vez?

Su deportación ocurrió tras la operación estadounidense del 3 de enero de 2026 que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Tras haber sido liberado en 2023 bajo un intercambio de prisioneros, Saab regresó a Venezuela para ocupar cargos ministeriales, hasta que fue nuevamente aprehendido y enviado a EE.UU. tras la caída del régimen de Maduro.

❓ ¿Cuál es la relación entre el caso Saab y el juicio de Nicolás Maduro en Nueva York?

Ambos casos forman parte de una misma estrategia judicial de EE.UU. contra la cúpula que gobernaba Venezuela.

Mientras Saab enfrenta cargos en Miami por finanzas ilícitas, Maduro está recluido en Nueva York, donde un juez ha propuesto que su juicio por narcotráfico inicie en junio de 2027.

❓ ¿Es esta la primera vez que Saab enfrenta cargos por lavado de dinero?

No, el empresario ya había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado anteriormente a Estados Unidos por cargos similares.

En 2023, Saab fue liberado como parte de un canje de prisioneros entre la administración Biden y el gobierno de Maduro, lo que le permitió regresar temporalmente a Caracas.

❓ ¿Qué postura ha tomado el Gobierno de Ecuador frente a las actividades de Saab?

El Gobierno de Daniel Noboa ha manifestado su disposición total para entregar datos sobre las operaciones financieras de Saab en Ecuador.

Esta colaboración busca ayudar a la justicia estadounidense a rastrear el origen y destino de los fondos manejados por el exministro durante sus años de actividad en la región.