Bloque de Seguridad realizó 2 740 operativos en Quito del 3 al 9 de agosto; estos son los resultados

El Bloque de Seguridad informó este miércoles 12 de agosto de 2026 los resultados de los 2 740 operativos que realizó en Quito entre el 3 y el 9 de agosto.

Los resultados de los 2 740 operativos que realizó el Bloque de Seguridad en Quito la anterior semana

En el “Plan de Protección Quito”, ejecutado desde el 3 de agosto de 2026, se realizó 2 740 operaciones en el Distrito Metropolitano de Quito entre el 3 y el 9 de agosto, según informó el Bloque de Seguridad, conformado por Fuerzas Armadas y Policía.

Las acciones estuvieron a cargo del Bloque de Seguridad y dejaron como resultado la detención y aprehensión de 187 personas. Además, durante los operativos se incautaron más de 2,2 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización.

Como parte de las intervenciones también fueron retiradas de circulación 20 armas de fuego, 301 armas blancas y 51 municiones, además de una alimentadora.

Operativos dejaron incautaciones y vehículos recuperados

El reporte señala que las autoridades incautaron 14 041 dólares en efectivo, 50 galones de combustible y 13 equipos de comunicación.

Las operaciones permitieron además recuperar 20 vehículos y 14 motocicletas. También se retuvieron un vehículo y una motocicleta, se detectó un acople clandestino y se desmanteló una estructura criminal.

4 000 efectivos participan en el plan

El Plan de Protección Quito contempla el despliegue de 4 000 efectivos del Bloque de Seguridad, distribuidos en 2.000 militares y 2.000 policías adicionales al personal que ya opera en la capital.

El dispositivo cuenta además con el apoyo logístico de 800 vehículos y motocicletas, dos helicópteros y 24 drones.

Las operaciones se concentran en sectores considerados estratégicos, entre ellos colegios, universidades, estaciones del Metro de Quito, mercados, entidades bancarias, centros comerciales, barrios y los principales accesos a la capital.

Según el Gobierno, la estrategia combina presencia operativa, inteligencia, movilidad y tecnología para anticipar amenazas, fortalecer el control territorial y evitar que las estructuras criminales ganen espacio en Quito.

El Gobierno Nacional señaló que, a través del Bloque de Seguridad, mantiene una intervención permanente y coordinada para reforzar la seguridad de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito.

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