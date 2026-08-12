¿Por qué se complica apagar los incendios forestales en Quito?

Los incendios forestales en dos sectores del norte de Quito, Rayocucho (Calacalí) y Tanlahua (San Antonio de Pichincha), mantienen a los equipos de emergencia en alerta. El Cuerpo de Bomberos de Quito sostiene un operativo para controlar el fuego y evitar que avance, mientras las condiciones del terreno marcan el ritmo de las labores.

¿Por qué se complican los incendios forestales en Quito?

Las fuertes ráfagas de viento, la topografía y la vegetación dificultan las labores de los bomberos en Rayocucho y Tanlahua. Estos factores complican el acceso a las zonas afectadas y el control de los focos de fuego.

A las 06:00 del miércoles 12 de agosto, Bomberos Quito registró ráfagas de viento de aproximadamente 55 kilómetros por hora. Esta condición complica la operación y puede favorecer la propagación del fuego.

El comandante de Bomberos, Esteban Cárdenas, explicó que durante la noche el personal se distribuyó en dos frentes para atender la emergencia.

¿Dónde se concentra el fuego en Quito?

En el frente que da hacia Casitagua, Bomberos informó que no existe una línea de propagación. En ese punto, los equipos realizan labores de extinción y contención de focos para evitar una reiniciación.

Al lado norte, donde se observa una columna de humo, existe una línea de propagación. Allí trabajan 150 bomberos y 50 personas de apoyo.

La evaluación preliminar de Bomberos calcula unas 200 hectáreas afectadas entre los dos sectores. La institución debe validar esa cifra conforme avance la jornada.

¿Cómo afecta la topografía a los bomberos?

Las condiciones geográficas dificultan el ingreso hacia las zonas donde se concentra el fuego. Los vehículos pesados no logran subir por algunos puntos del terreno.

Bomberos utiliza vehículos utilitarios pequeños para acceder a estas áreas. Además, logró habilitar una vía para subir un par de camiones.

Sin embargo, el personal debe caminar durante aproximadamente una hora para llegar a la línea de fuego y distribuirse en los puntos de trabajo.

¿Qué equipos usa Bomberos para controlar el fuego?

Los equipos de emergencia utilizan cámaras térmicas, drones y un centro de mando operativo móvil para localizar los puntos calientes.

Estas herramientas permiten identificar focos con temperaturas superiores a 400 grados y orientar las labores hacia los lugares que requieren atención.

La tecnología también permite mantener un seguimiento de los puntos que podrían generar una reiniciación del fuego.

¿Cuántos bomberos trabajan en Rayocucho y Tanlahua?

Desde el martes 11 de agosto, 150 bomberos, 23 vehículos contraincendios y personal de apoyo de la Corporación Municipal trabajan en los dos sectores.

Las labores acumulan 36 horas de trabajo. Los equipos mantienen acciones de extinción y contención para evitar que el fuego se propague hacia nuevas áreas.

El viento, la vegetación y las características del terreno obligan a mantener el despliegue de personal y recursos en Rayocucho y Tanlahua, donde Bomberos continúa con el combate de los incendios forestales.

Incendios forestales en Quito; preguntas frecuentes