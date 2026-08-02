Bomberos combaten cuatro incendios forestales en Quito, este 2 de agosto

Cuatro frentes de incendio mantuvieron en alerta a los equipos de emergencia de Quito durante la tarde de este día. Los cuerpos de bomberos trabajan de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad para controlar las llamas.

Incendios cerca a #Pifo #Quinche vistos desde el espacio

El satélite #GOES19 capta dos fuertes incendios. La pluma de humo se extiende por lo menos 20km hacia el Oeste en el norte de #Quito

Dióxido de carbono generado es detectado por los patrones de viento

⚠️Aviso#56 activo🔥 https://t.co/Z6IPuX7JfE pic.twitter.com/J7PEEXb29V — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 2, 2026

Un incendio en La Libertad

El Cuerpo de Bomberos de Quito atiende una emergencia por una quema en el sector La Libertad, en el sur de Quito. El equipo se encontró en el sitio realizando labores de control del fuego. Cerca de las 17:00, los Bomberos controlaron el incendio evitando que el fuego se propague y cause mayores daños.

🔥🌿 #Actualización | Controlamos el incendio forestal registrado en el sector La Libertad, evitando que el fuego se propague y cause mayores daños.



⚠️ La irresponsabilidad de quienes realizan quemas de vegetación seca sigue poniendo en riesgo vidas, viviendas y nuestros… https://t.co/2x1vA3OEyI pic.twitter.com/O6JjFyBgoh — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 2, 2026

Otro incendio en Itulcachi

A esta hora se registra también un incendio forestal en el sector de Itulcachi, en las estribaciones orientales de Quito, cerca del Antisana. El equipo de emergencia se encuentra en el lugar realizando labores de control y extinción del fuego.

🔥🌳 #EmergenciasUIO | A esta hora se registra un incendio forestal en el sector de Itulcachi.



👨🏻‍🚒Nuestro equipo se encuentra en el lugar realizando labores de control y extinción del fuego.#NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/MMk6jHBP1h — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 2, 2026

Incendios controlados en La Cocha y Tanda

Por la tarde, el Cuerpo de Bomberos controló un incendio registrado en el sector La Cocha, parroquia La Merced. La institución fue enfática: “este incendio pudo evitarse”. Señaló que la irresponsabilidad de quienes realizan quemas de vegetación seca, especialmente en zonas rurales y agrícolas, pone en riesgo a toda la comunidad.

El equipo de combate de Incendios Forestales también controló un incendio en el sector de Tanda. La institución remarcó que persisten las quemas de vegetación seca y desechos en sectores agrícolas, una práctica que calificó como irresponsable y que puede desencadenar incendios de grandes proporciones.

Reactivación de un foco en Victoria de El Quinche

A esta hora, el equipo de bomberos también atiende una emergencia en el sector Victoria de El Quinche, por la reactivación de un foco del incendio forestal registrado esta madrugada. Según la institución, los fuertes vientos hicieron que el fuego se propagara, por lo que continúan trabajando para controlar la emergencia.

🔥🌿 #EmergenciasUIO | A esta hora, nuestro equipo atiende una emergencia en el sector Victoria de El Quinche por la reactivación de un foco del incendio forestal registrado esta madrugada.



💨 Los fuertes vientos hicieron que el fuego se propague por lo que continuamos… pic.twitter.com/SgUZ3SgfxX — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 2, 2026

Un llamado a la prevención

El Cuerpo de Bomberos de Quito hizo un llamado a la ciudadanía: no realizar quemas de basura o vegetación seca. Una pequeña llama puede convertirse en un incendio forestal que ponga en riesgo vidas, viviendas y espacios naturales. Pidió, además, reportar de inmediato al 911 a cualquier persona que se observe realizando una quema.

La institución recordó, además, que provocar un incendio forestal puede ser sancionado con multas de más de 36 mil dólares. Según el Cuerpo de Bomberos, la prevención comienza con una decisión responsable.

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