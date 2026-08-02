Bomberos Quito controló incendio forestal en El Quinche

El Cuerpo de Bomberos de Quito controló un incendio forestal registrado durante la madrugada de este domingo 2 de agosto de 2026 en el sector Victoria de El Quinche. La emergencia movilizó a los equipos de respuesta, quienes evitaron que las llamas se extendieran hacia otras zonas.

Control del incendio forestal en Victoria de El Quinche

Bomberos Quito informó que su equipo logró controlar el fuego y reducir el riesgo de propagación. Sin embargo, la institución no detalló la extensión afectada ni las causas que originaron el incendio.

Este evento ocurre en medio de una temporada seca que mantiene en alerta a los organismos de socorro de la capital.

Las autoridades advierten que la vegetación seca, los vientos y las altas temperaturas pueden favorecer la expansión de cualquier foco de calor.

Emergencias recientes relacionadas con fuego

Durante los últimos días, Bomberos Quito atendió otras emergencias relacionadas con fuego en distintos sectores de la ciudad.

Por ejemplo, el miércoles 29 de julio, Pinar Alto, en el norte de Quito, registró un incendio forestal que generó una columna de humo visible desde varios puntos de la urbe.

Ese mismo día, unidades de combate acudieron a Bellavista de Carretas, en Carcelén, por una quema de desechos conriesgo de expansión.

Prevención y recomendaciones

La institución insiste en evitar quemas de basura o vegetación seca. Una pequeña llama puede convertirse rápidamente en un incendio forestal que ponga en riesgo vidas, viviendas y espacios naturales.

Respuesta aérea ante incendios

El Municipio de Quito mantiene operativa la helibase ubicada en el Relleno Sanitario El Inga como parte de la estrategia de respuesta durante la temporada de incendios.

Según información de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), esta infraestructura permite abastecer a los helicópteros de emergencia que apoyan en el combate aéreo.

El sistema utiliza agua tratada del proceso de lixiviados para llenar los equipos Bambi Bucket y reducir los tiempos de recarga de las aeronaves.

Simulacro operativo en El Inga

El 20 de julio de 2026, Emgirs y Bomberos Quito realizaron un simulacro operativo en El Inga para revisar protocolos de coordinación, aterrizaje y carga de aeronaves.