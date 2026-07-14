Incendio forestal moviliza a 30 bomberos en el norte de Quito

Un incendio forestal se registró este martes 14 de julio de 2026 en el sector Jaime Roldós, al norte de Quito. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó sobre la emergencia a las 14:40 horas y, hasta las 15:18 horas, mantenía labores para contener y controlar el fuego en la zona. La institución desplegó personal, vehículos y equipos tecnológicos para enfrentar esta situación crítica.

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Bomberos combaten el incendio en el norte de Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito indicó que su personal trabaja en dos flancos para evitar el avance del fuego en el sector Jaime Roldós.

Como parte del operativo, los equipos realizan sobrevuelos con aeronaves no tripuladas, conocidas como drones, para identificar puntos calientes.

Esta información permite orientar las acciones del personal que permanece en el sitio.

La institución también confirmó el despliegue de 30 efectivos y 14 vehículos para atender la emergencia. Hasta las 15:18 horas, los bomberos continuaban con las labores de contención y control del incendio, según la actualización oficial.

Plan de prevención ante incendios forestales

La emergencia ocurre pocas semanas después del lanzamiento de la campaña de prevención de incendios impulsada por el Cuerpo de Bomberos de Quito. Esta estrategia se presentó el 4 de junio de 2026 con el objetivo de reforzar las acciones preventivas ante la llegada del verano, una época considerada crítica para este tipo de eventos.

El plan se apoya en tres ejes: prevención, mitigación y monitoreo; preparación y respuesta; y comunicación de crisis para emergencias y desastres.

Estrategia específica para incendios forestales

Además, el Cuerpo de Bomberos cuenta con un plan específico para incendios forestales que contempla monitoreo permanente, alertas, activación y despacho de recursos operativos, niveles de respuesta, coordinación entre instituciones y una evaluación al finalizar cada emergencia.

Recursos tecnológicos y humanos disponibles

Dentro de las medidas preventivas previstas para este año se incluye la reducción de cobertura vegetal en zonas consideradas críticas. Los trabajos se desarrollarán entre julio y septiembre en parques urbanos y áreas de interfaz ubicadas en 23 parroquias, entre ellas Calderón, Nono, Chilibulo y Conocoto.

El Cuerpo de Bomberos dispone de 769 efectivos operativos, 187 integrantes de apoyo operativo y 162 personas de soporte operativo. A esto se suman 108 recursos, entre ellos 46 vehículos especializados, 39 vehículos contraincendios, 12 unidades de abastecimiento, un helicóptero y 10 aeronaves no tripuladas.

La institución también utiliza sistemas de radiocomunicación, telefonía satelital, mapas tridimensionales, imágenes satelitales y sistemas ópticos térmicos para fortalecer el monitoreo y la respuesta frente a incendios forestales.

Cifras sobre incendios en Quito

Como parte de la campaña preventiva, el Cuerpo de Bomberos difundió cifras sobre los incendios registrados en la capital durante los últimos años. En 2024 se reportaron 2 478 incendios en Quito. De ese total, 262 correspondieron a incendios forestales y 2 216 a quemas de desechos. En 2025 la cifra descendió a 991 emergencias, con 27 incendios forestales y 964 quemas de desechos.

La institución espera que este año los casos disminuyan con las acciones de prevención previstas para la temporada seca. Las autoridades también recordaron que ocasionar un incendio puede derivar en multas que oscilan entre 482 y 36 150 dólares.

Hasta las 15:18 horas, el Cuerpo de Bomberos mantenía el operativo en el sector Jaime Roldós y continuaba con las labores para contener y controlar el incendio forestal.