Un incendio estructural dentro de una bodega de plásticos movilizó a varias unidades de emergencia durante la noche y la madrugada del 16 de julio de 2026 en el sector de La Ecuatoriana, en el sur de Quito.

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Incendio solo dejó daños materiales en el sur de Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó a su personal para controlar el fuego. Después, los efectivos ejecutaron tareas de ventilación, enfriamiento y remoción de escombros con el objetivo de dejar el inmueble en condiciones seguras.

La institución informó que ninguna persona resultó afectada por la emergencia. El incendio únicamente provocó daños materiales, cuya magnitud no fue detallada.

🚨 #EmergenciasUIO | Durante la noche y madrugada, atendimos una emergencia por un incendio estructural dentro de una bodega de plásticos en el sector de La Ecuatoriana, sur de #Quito.



👨‍🚒 Al llegar al lugar realizamos labores de control del fuego, ventilación, enfriamiento y… pic.twitter.com/3BhgK16PG1 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 16, 2026

En las labores participaron 37 efectivos y 17 unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué originó el incendio. El organismo de socorro recordó que cualquier emergencia puede reportarse a través de la línea 9-1-1.

Otro incendio afectó una vivienda en la Ferroviaria Media

Durante la tarde, el Cuerpo de Bomberos atendió otro incendio estructural en el sector de la Ferroviaria Media, en el sur de Quito. El fuego se registró en el segundo piso de una vivienda.

Los efectivos controlaron las llamas y ejecutaron labores de ventilación. La emergencia no dejó personas afectadas, pero sí daños materiales.

Incendio en Quito; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió en una bodega de plásticos en el sur de Quito? Respuesta precisa:

Un incendio estructural se registró durante la noche y la madrugada en una bodega de plásticos de La Ecuatoriana, en el sur de Quito. La emergencia dejó únicamente daños materiales.

Contexto:

El Cuerpo de Bomberos de Quito movilizó personal y unidades para controlar el fuego. Después del combate, los efectivos realizaron ventilación, enfriamiento y remoción de escombros.

La magnitud de los daños no fue detallada y, hasta el momento, no se ha informado qué originó el incendio. ❓¿Quiénes atendieron el incendio en La Ecuatoriana? Respuesta precisa:

El incendio fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Quito. En la emergencia participaron 37 efectivos y 17 unidades.

Contexto:

El personal trabajó durante la noche y la madrugada para controlar las llamas dentro de la bodega.

Las tareas posteriores incluyeron ventilación, enfriamiento y retiro de escombros para dejar el inmueble en condiciones seguras. ❓¿Qué consecuencias dejó el incendio en la bodega de plásticos? Respuesta precisa:

El incendio dejó daños materiales, pero ninguna persona resultó afectada. Las autoridades no precisaron el alcance de las pérdidas.

Contexto:

La emergencia obligó a desplegar varias unidades de respuesta en el sector de La Ecuatoriana.

Tras controlar el fuego, los bomberos revisaron el lugar y ejecutaron labores para reducir riesgos dentro de la estructura. ❓¿Cómo afectó el incendio a los habitantes del sector? Respuesta precisa:

El incendio provocó una movilización de emergencia durante varias horas en el sur de Quito. No se reportaron personas heridas ni afectadas.

Contexto:

La intervención se concentró en una bodega de plásticos y requirió el trabajo de 37 bomberos.

La información disponible no menciona evacuaciones, afectaciones a viviendas cercanas ni cierres prolongados en el sector. ❓¿Qué sigue después del incendio en La Ecuatoriana? Respuesta precisa:

Las autoridades deberán determinar qué originó el incendio y evaluar los daños materiales. Hasta el momento, no se ha informado una causa.

Contexto:

El Cuerpo de Bomberos concluyó las tareas de control, ventilación, enfriamiento y remoción de escombros.

La institución recordó que cualquier emergencia puede reportarse mediante la línea 9-1-1.

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