Fuerte incendio forestal se combate en Yaruquí, en el nororiente de Quito

Un incendio forestal se registra este sábado 18 de julio de 2026 en el sector Otón de Vélez, parroquia Yaruquí, en el nororiente de Quito. El siniestro movilizó a varios equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito, que trabajan para contener el avance de las llamas.

Los bomberos intentan apagar el incendio forestal en Yaruquí

La Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911 informó que este sábado recibió una alerta sobre el incendio forestal en el sector Otón de Vélez, en la dirección Eduardo Crespo y Pasaje Crespo 3. Desde la Sala Operativa del organismo se coordinó la atención de la emergencia con unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito.

En el lugar trabajan una unidad de comando de incidentes, una unidad de investigación de incendios y una unidad de aeronaves no tripuladas, que ejecutan labores de enfriamiento y remoción de maleza. De forma paralela, el sistema de cámaras de videovigilancia del ECU 911 mantiene un monitoreo permanente de la emergencia, con el fin de apoyar la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a la evolución del incidente.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informpó que hay una línea de fuego de aproximadamente 600 metros, en una zona encañonada cuyas condiciones dificultan el acceso y las labores de combate.

🚨 #EmergenciasUIO | Esta tarde se reportó una emergencia por incendio forestal en el sector Otón de Vélez, parroquia Yaruquí.



🚒 Nuestro equipo trabaja para contener el avance del incidente que mantiene una línea de fuego de aproximadamente 600 metros. La emergencia se… pic.twitter.com/jtp3swdfLz — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 19, 2026

Bomberos combaten el fuego

El Cuerpo de Bomberos de Quito indicó que se realiza la apertura y ampliación de una línea de control, con el objetivo de frenar la propagación del fuego y proteger las florícolas y viviendas cercanas al sector. La institución señala que las condiciones del terreno, de tipo encañonado, representan un factor adicional de dificultad para las labores de combate.

Con el apoyo de aeronaves no tripuladas, los equipos realizan monitoreo aéreo para evaluar el comportamiento del incendio forestal y fortalecer la toma de decisiones en el terreno. Esta herramienta permite a los equipos identificar puntos críticos de la línea de fuego y ajustar la estrategia de combate según la evolución del incidente.

En el lugar trabajan más de 20 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito, con el apoyo de dos unidades móviles forestales y cuatro unidades de abastecimiento. Los equipos combinan labores de enfriamiento, remoción de maleza y apertura de líneas de control para contener el avance de las llamas en la zona. Mientras tanto se efectúa el monitoreo por videovigilancia del ECU 911.

Los incendios forestales comenzaron en Quito