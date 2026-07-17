Quito sancionó a 63 personas por quemas a cielo abierto; estas son las multas

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) sancionó a 63 personas por realizar quemaduras a cielo abierto en Quito entre el 1 de junio y el 12 de julio de 2026. Esta acción forma parte de un esfuerzo para intensificar los controles y prevenir incendios forestales durante la temporada seca.

Prohibición de quemas a cielo abierto

La práctica de quemar residuos a cielo abierto está prohibida debido al riesgo que representa para la seguridad de la ciudadanía, las áreas verdes y la biodiversidad del Distrito Metropolitano. Además, puede originar incendios de gran magnitud, especialmente en zonas con vegetación seca.

Distribución de sanciones

Tumbaco, Los Chillos y La Delicia concentran la mayoría de los casos. Durante el período analizado, la AMC emitió 63 actos de inicio, que son documentos formales que inician un Procedimiento Administrativo Sancionador. La distribución de estos procesos por administraciones zonales fue la siguiente:

Tumbaco: 18 actos de inicio.

Los Chillos: 16.

La Delicia: 13.

Eugenio Espejo: 6.

Eloy Alfaro: 4.

Calderón: 4.

Manuela Sáenz: 1.

Chocó Andino: 1.

Las administraciones zonales de Tumbaco, Los Chillos y La Delicia concentraron el 74% de todos los actos de inicio registrados en el Distrito Metropolitano de Quito. La AMC recordó que la quema a cielo abierto consiste en la incineración no controlada de residuos, lo que puede provocar incendios que afecten tanto a la población como a los ecosistemas del Distrito.

Medidas preventivas y patrullajes

Para reforzar la prevención, las autoridades mantienen patrullajes en los sectores con mayor riesgo de incendios forestales. Cada equipo de inspección está integrado por cinco personas: dos bomberos, dos agentes de control y un instructor de la Agencia Metropolitana de Control. Estos grupos recorren principalmente las zonas urbano-forestales, quebradas, áreas de protección ecológica, laderas y espacios con vegetación seca.

Multas por infracciones ambientales

Las multas por quemas pueden llegar hasta los 75 salarios básicos. La Ordenanza Metropolitana 075 sobre el Uso del Fuego establece un régimen de sanciones económicas para quienes incumplen la normativa. La quema a cielo abierto constituye una contravención de segunda clase , con una multa correspondiente al 50% de un salario básico unificado, es decir, USD 241.

La normativa también fija valores para otros niveles de infracciones. Las leves se sancionan con multas entre uno y 2,5 salarios básicos unificados (482 a 1 205 dólares). Las infracciones graves contemplan pagos de tres a 4,5 salarios básicos (1 446 a 2 169 dólares). En el caso de las infracciones muy graves, las sanciones oscilan entre cinco y 75 salarios básicos unificados (2 410 hasta 36 150 dólares).

Objetivo del Municipio

Con estas medidas, el Municipio busca reducir las quemaduras a cielo abierto y prevenir incendios forestales durante la temporada seca en Quito. Las autoridades continúan trabajando para proteger tanto a la población como al medio ambiente frente a esta problemática.

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