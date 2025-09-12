Un incendio forestal se registró la tarde de este viernes 12 de septiembre de 2025 en la zona de protección San Juan, en el noroccidente de Quito. La alerta se emitió a las 14:42, cuando las cámaras del ECU 911 detectaron humo en el sector.

Bomberos desplegaron helicóptero y brigadas en tierra

El Cuerpo de Bomberos Quito acudió al sitio y, a las 15:03, informó que atendía una quema de desechos. A las 16:10 confirmó que la emergencia correspondía a un incendio forestal. Para enfrentarlo, desplegó brigadas en tierra y un helicóptero que realizó descargas de agua.

La institución señaló que también utiliza drones para vigilar el avance de las llamas y coordinar la estrategia de extinción.

ECU 911 coordina y mantiene vigilancia en la zona

El ECU 911 indicó que la emergencia también se evidenció en el sector de El Placer, dentro del Centro Histórico. Desde la Sala Operativa Zonal se coordinó el envío de recursos y se mantiene el monitoreo constante con cámaras de videovigilancia.

🔄 #Actualización | Incendio forestal en el sector de la zona de protección San Juan.



🚁 Desde nuestro helicóptero realizamos descargas de agua y por tierra, nuestro equipo continúa trabajando en labores de control y extinción.



🛰️ Sobrevolamos el sitio con nuestras aeronaves… https://t.co/bGxiexxJqg pic.twitter.com/BBdX8DSzIA — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 12, 2025

Incendios forestales en Quito

En 2024, Quito enfrentó una de las temporadas más graves de incendios forestales de los últimos años. La Cámara de Comercio de Quito calculó pérdidas económicas por 20 millones de dólares. Entre julio y noviembre de ese año se reportaron 340 incendios que destruyeron 2 274 hectáreas de vegetación.

El Cuerpo de Bomberos atribuyó el 99% de los incendios a la acción humana. Las principales causas fueron quemas agrícolas, eliminación de basura y fogatas en excursiones.

Reducción de casos en 2025

Entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de 2025 se registraron 15 incendios forestales que afectaron 131,65 hectáreas en el Distrito Metropolitano. En ese mismo período se contabilizaron 615 quemas de desechos que dañaron 11,26 hectáreas.

La capitán Diana Villacrés, jefa de la Brigada de Incendios Forestales, explicó que las estadísticas muestran una tendencia a la baja. Señaló que la reducción responde a capacitaciones en escuelas, colegios, universidades, parroquias rurales y barrios vulnerables.

Factores climáticos y medidas de control

Las lluvias también influyeron en la disminución de incendios. Según el Inamhi, en julio y agosto de 2025 las precipitaciones se mantuvieron dentro de lo normal en la Sierra, mientras que en 2024 se registraron niveles muy bajos.

El Cuerpo de Bomberos mantiene brigadas forestales temporales en sectores de riesgo, gabinetes forestales en puntos estratégicos y cámaras de monitoreo para detectar humo. Además, en coordinación con la Agencia Metropolitana de Control, ejecuta patrullajes diarios para sancionar a quienes provocan quemas o incendios.