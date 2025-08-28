Un incendio forestal afectó la mañana de este jueves, 28 de agosto de 2025, al sector de Rayocucho, en la parroquia de Calacalí, en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. Personal especializado acudió al sitio para controlar las llamas y evitar la propagación.

Incendio forestal se registró en Quito este 28 de agosto

Las unidades de respuesta lograron sofocar el fuego tras una intensa labor en el área afectada. Luego, los equipos ejecutaron tareas de enfriamiento y liquidación para evitar que se reactiven puntos calientes. Estas acciones buscan asegurar que la emergencia no resurja con el paso de las horas.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que provocar incendios forestales constituye un delito sancionado por la ley ecuatoriana.

La sanción para quienes provoquen incendios forestales

Según la normativa vigente, quienes inicien fuegos en zonas forestales enfrentan multas pueden llegar a los 35 250. En casos agravados, los responsables pueden recibir penas privativas de libertad.

Los incendios forestales generan daños irreparables al medio ambiente, afectan la fauna nativa, destruyen vegetación protegida y ponen en riesgo la vida de comunidades cercanas. Además, representan una amenaza directa para el personal que arriesga su integridad durante los operativos de control.

🌳🔥 #EmergenciasUIO | Esta mañana, controlamos y sofocamos un incendio forestal en el sector de Rayocucho (Calacalí).



🧑‍🚒 Al momento, se realiza labores de enfriamiento y liquidación.



🔥 Provocar incendios forestales es un delito. Las sanciones alcanzan los 35.250 dólares y… pic.twitter.com/zZl4LjgzfE — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 28, 2025

La prevención de riesgos forestales

Frente a estos riesgos, las autoridades hicieron un llamado a la colaboración ciudadana. Si alguien observa a una persona iniciando fuego en áreas forestales, debe alertar de inmediato al ECU 911.

Durante la temporada seca, los incendios forestales aumentan considerablemente. Por eso, las entidades de respuesta mantienen activos sus protocolos de monitoreo en zonas vulnerables del Distrito y otras provincias.

El compromiso ciudadano resulta clave en la prevención de este tipo de emergencias. No encender fogatas, no arrojar colillas encendidas y denunciar conductas sospechosas son acciones mínimas que pueden proteger miles de hectáreas de bosque.

