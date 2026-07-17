Incendio forestal en Cuenca permanece bajo monitoreo este viernes 17 de julio

Un incendio forestal en Cuenca movilizó a equipos de emergencia en el sector de Gal Gal, en la cuenca del río Yanuncay. El Cuerpo de Bomberos de Cuenca informó que el fuego comenzó la tarde del jueves 16 de julio, lo que obligó a desplegar un operativo que se extendió durante varias horas para contener las llamas.

Operativo de control del incendio

Los bomberos trabajaron junto con brigadistas comunitarios San Joaquín hasta las 21:00 horas. Las fuertes ráfagas de viento favorecieron la propagación del fuego sobre el pajonal y complicaron las tareas de control. La mañana de este viernes, el personal tenía previsto regresar al lugar para evaluar las condiciones de la zona.

Evaluación del área afectada

El Cuerpo de Bomberos de Cuenca señaló que las labores de control se desarrollaron durante gran parte de la tarde y la noche del jueves en el sector de Gal Gal, en la parroquia Soldados. Los equipos concentraron sus esfuerzos en frenar el avance de las llamas, que se extendieron rápidamente debido a la fuerza del viento.

Según el reporte de la institución, los brigadistas comunitarios apoyaron las tareas de combate al incendio junto con los bomberos. Ambos equipos permanecieron en el sitio hasta las 21:00 horas, cuando concluyeron su jornada de trabajo.

Nueva evaluación por parte de los bomberos

Los bomberos informaron que este viernes regresarán al lugar del incendio para realizar una nueva evaluación. Esta inspección permitirá verificar el estado del área afectada y determinar las condiciones del sitio tras las labores ejecutadas durante la jornada anterior.

Etapa mantiene labores de liquidación y monitoreo

La Empresa Pública Municipal Etapa EP informó este viernes que el conato de incendio forestal registrado en el sector de Gal Gal se encuentra bajo control. La entidad indicó que la rápida intervención de los brigadistas comunitarios permitió controlar el 70 % del fuego durante la emergencia registrada la tarde del jueves.

Refuerzo en las labores de monitoreo

Desde las primeras horas de este viernes, guardaparques de Etapa EP y promotores ambientales reforzaron las labores de liquidación y monitoreo en la zona afectada. Para estas tareas utilizan un dron con el objetivo de evaluar las condiciones del área y dar seguimiento al comportamiento del incendio.

Importancia de prevenir incendios forestales

Etapa señaló que el personal permanecerá en el sitio hasta extinguir por completo el fuego. La empresa también recordó a la ciudadanía la importancia de evitar las quemas y fogatas para prevenir nuevos incendios forestales.

La institución enfatizó que proteger los bosques y páramos también significa cuidar las fuentes de agua que abastecen a la ciudad de Cuenca. Mientras continúan las labores de liquidación y monitoreo, las autoridades mantienen el seguimiento de la emergencia para lograr la extinción total del incendio forestal registrado en el sector de Gal Gal.