La tarde de este miércoles 3 de septiembre de 2025, un nuevo incendio forestal se reportó en el cerro Ilaló. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó sobre la emergencia a las 17:28 y desplegó a sus equipos para controlar las llamas.

A las 18:00, la institución detalló que el incendio afecta una zona de arbustos, matorrales y arbolada ubicada en una pendiente de 80 grados de inclinación, lo que complica el ingreso de las unidades.

Incendios forestales en Quito durante 2025

El Cuerpo de Bomberos indicó a EL COMERCIO que entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de 2025 se registraron 15 incendios forestales en el Distrito Metropolitano de Quito. Estos eventos afectaron 131 65 hectáreas de bosques, pajonales y matorrales.

En ese mismo período también se contabilizaron 615 quemas de desechos, con una afectación de 11, 26 hectáreas.

🔄 #Actualización | Incendio forestal en el sector del cerro Ilaló.



🚒 Nuestro equipo mantiene las labores de control y extinción del incendio que afecta una zona de arbustos, matorrales y arbolada, ubicada en una pendiente de 80° y de difícil acceso.



— Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 3, 2025

Diferencia entre incendio forestal y quema de desechos

Los Bomberos explicaron que un incendio forestal corresponde a un fuego que se propaga sin control en ecosistemas naturales, lo que genera daños ambientales, sociales y económicos.

El riesgo aumenta en las zonas de interfaz, es decir, en los límites entre áreas naturales y sectores poblados, donde las llamas pueden comprometer viviendas, infraestructuras y la salud de las personas.

En contraste, una quema de desechos consiste en la combustión de residuos urbanos, agrícolas o mixtos, como basura, ramas, escombros o plásticos. Aunque en principio no constituye un incendio forestal, si ocurre cerca de zonas de interfaz puede transformarse en uno y provocar emergencias de mayor magnitud.

Altas temperaturas diurnas pueden contribuir en la formación de incendios forestales

El COE Metropolitano advierte sobre el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en grupos vulnerables debido a las altas temperaturas diurnas. Así mismo, puede haber mayor consumo de agua y energía eléctrica por el uso de sistemas de refrigeración.

Con estas condiciones, la probabilidad de incendios forestales aumenta en algunos sectores, toma precauciones y no realices quemas en zonas secas ni enciendas chispas.

La radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremadamente altos, por ello usa siempre protector solar.