Estas son las sanciones por provocar incendios forestales en Quito

La temporada seca de 2026 mantiene en alerta a Quito por el aumento de incendios forestales. Entre el domingo 2 y el lunes 3 de agosto de 2026, el Cuerpo de Bomberos atendió varias emergencias en distintos sectores de la capital. Frente a este escenario, el Municipio recordó que la mayoría de estos eventos responde a la acción humana y advirtió que provocar incendios forestales conlleva sanciones económicas y responsabilidades administrativas y penales.

Sanciones económicas por incendios forestales en Quito

Las autoridades recordaron las sanciones económicas que enfrentan las personas que provoquen incendios forestales, además de las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

Durante la presentación del Plan Fuego 2026, el alcalde Pabel Muñoz explicó que la Ordenanza de Uso del Fuego 075 establece tres categorías de infracciones con sanciones económicas según la gravedad del hecho y su impacto en la vida, la fauna y el ambiente.

Multas según la gravedad de la infracción

Infracciones leves : multas entre 482 y 1 205 dólares (1 a 2,5 SBU).

: multas entre 482 y 1 205 dólares (1 a 2,5 SBU). Infracciones graves : multas entre 1 446 y 2 169 dólares (3 a 4,5 SBU).

: multas entre 1 446 y 2 169 dólares (3 a 4,5 SBU). Infracciones muy graves: sanciones entre 2 410 y 36 150 dólares (5 a 75 SBU).

El Municipio recordó que provocar un incendio forestal constituye una infracción grave y advirtió que la sanción económica puede superar los 36 000 dólares.

Multa por quemas a cielo abierto

Durante la presentación del Plan Fuego 2026, el director de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Gustavo Chiriboga, explicó que las quemas a cielo abierto de desechos agrícolas y basura también reciben sanciones, ya que pueden originar incendios forestales. En estos casos, la multa corresponde al 50 % de un salario básico unificado, equivalente a 241 dólares.

Patrullajes y controles para prevenir incendios

El Municipio informó que los patrullajes preventivos comenzaron en junio de 2026 y continuarán con mayor intensidad entre julio y septiembre de 2026.

Este operativo incluye tres patrullas en distintos horarios y sectores de Quito, con la participación del Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Agencia Metropolitana de Control.

Las instituciones buscan identificar actividades que puedan originar incendios forestales, especialmente en zonas como los valles de Los Chillos y Tumbaco, así como en la Administración Zonal Eloy Alfaro.

Incendios atendidos por Bomberos

El Cuerpo de Bomberos informó que atendió cinco incendios forestales el 3 de agosto de 2026. Las labores incluyeron extinción y enfriamiento tras un incendio registrado entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de agosto en El Quinche.

Los equipos continuaron combatiendo focos aislados con apoyo aéreo para realizar descargas de agua.

Llamado a la ciudadanía

Durante la presentación del Plan Fuego 2026, el alcalde Pabel Muñoz pidió a la ciudadanía reportar cualquier incendio o situación de riesgo al ECU 911. Según las autoridades municipales, la participación ciudadana contribuye a proteger la ciudad y reducir las consecuencias de estas emergencias.

Las autoridades también señalaron que el 99 % de los incendios forestales en Quito son provocados, lo que resalta la importancia de la prevención y el cumplimiento de las medidas establecidas para evitar estos eventos.

Incendios forestales en Quito; preguntas frecuentes