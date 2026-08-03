Estas son las sanciones por provocar incendios forestales en Quito

La temporada seca de 2026 mantiene en alerta a Quito por el aumento de incendios forestales. Entre el domingo 2 y el lunes 3 de agosto de 2026, el Cuerpo de Bomberos atendió varias emergencias en distintos sectores de la capital. Frente a este escenario, el Municipio recordó que la mayoría de estos eventos responde a la acción humana y advirtió que provocar incendios forestales conlleva sanciones económicas y responsabilidades administrativas y penales.
Las autoridades recordaron las sanciones económicas que enfrentan las personas que provoquen incendios forestales, además de las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
Durante la presentación del Plan Fuego 2026, el alcalde Pabel Muñoz explicó que la Ordenanza de Uso del Fuego 075 establece tres categorías de infracciones con sanciones económicas según la gravedad del hecho y su impacto en la vida, la fauna y el ambiente.
El Municipio recordó que provocar un incendio forestal constituye una infracción grave y advirtió que la sanción económica puede superar los 36 000 dólares.
Durante la presentación del Plan Fuego 2026, el director de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Gustavo Chiriboga, explicó que las quemas a cielo abierto de desechos agrícolas y basura también reciben sanciones, ya que pueden originar incendios forestales. En estos casos, la multa corresponde al 50 % de un salario básico unificado, equivalente a 241 dólares.
El Municipio informó que los patrullajes preventivos comenzaron en junio de 2026 y continuarán con mayor intensidad entre julio y septiembre de 2026.
Este operativo incluye tres patrullas en distintos horarios y sectores de Quito, con la participación del Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Agencia Metropolitana de Control.
Las instituciones buscan identificar actividades que puedan originar incendios forestales, especialmente en zonas como los valles de Los Chillos y Tumbaco, así como en la Administración Zonal Eloy Alfaro.
El Cuerpo de Bomberos informó que atendió cinco incendios forestales el 3 de agosto de 2026. Las labores incluyeron extinción y enfriamiento tras un incendio registrado entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de agosto en El Quinche.
Los equipos continuaron combatiendo focos aislados con apoyo aéreo para realizar descargas de agua.
Durante la presentación del Plan Fuego 2026, el alcalde Pabel Muñoz pidió a la ciudadanía reportar cualquier incendio o situación de riesgo al ECU 911. Según las autoridades municipales, la participación ciudadana contribuye a proteger la ciudad y reducir las consecuencias de estas emergencias.
Las autoridades también señalaron que el 99 % de los incendios forestales en Quito son provocados, lo que resalta la importancia de la prevención y el cumplimiento de las medidas establecidas para evitar estos eventos.
Quito mantiene una alerta por el aumento de incendios forestales durante la temporada seca. Entre el domingo 2 y el lunes 3 de agosto de 2026, el Cuerpo de Bomberos atendió varias emergencias en distintos sectores de la capital.
Las autoridades municipales señalan que la mayoría de estos eventos tiene origen en acciones humanas, como quemas no controladas o actividades que generan fuego en zonas vulnerables.
Las sanciones económicas dependen de la gravedad de la infracción y pueden llegar hasta 36 150 dólares en los casos considerados muy graves.
La Ordenanza de Uso del Fuego 075 establece tres categorías de infracciones: leves, graves y muy graves, con multas que van desde 482 hasta 36 150 dólares según el impacto causado.
Las quemas a cielo abierto de desechos agrícolas o basura pueden generar una multa equivalente al 50 % de un salario básico unificado, es decir, 241 dólares.
La Agencia Metropolitana de Control advierte que estas prácticas pueden provocar incendios forestales y afectar zonas naturales, fauna y viviendas cercanas.
Los incendios forestales ponen en riesgo áreas naturales, viviendas, fauna y la calidad ambiental de la ciudad.
Los sectores con mayor atención preventiva incluyen los valles de Los Chillos y Tumbaco, además de zonas bajo la Administración Zonal Eloy Alfaro. El Municipio señala que el 99 % de estos eventos son provocados.
El Municipio mantiene patrullajes preventivos y controles con varias instituciones durante la temporada seca de 2026.
El operativo incluye al Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Agencia Metropolitana de Control, con recorridos reforzados entre julio y septiembre.
El Cuerpo de Bomberos atendió un incendio forestal en El Quinche entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de agosto de 2026.
Los equipos realizaron labores de extinción, enfriamiento y control de focos aislados con apoyo de un helicóptero para descargas de agua. Las autoridades mantienen la vigilancia para evitar la reactivación del fuego.