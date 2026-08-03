Cómo evitar incendios forestales en Quito durante la temporada seca de 2026

La temporada seca de 2026 mantiene a Quito en alerta por el aumento del riesgo de incendios forestales. Entre el domingo 2 y el lunes 3 de agosto, cinco emergencias movilizaron al Cuerpo de Bomberos en Itulcachi, La Libertad, La Merced, Tanda y El Quinche. Ante este escenario, conocer las acciones que ayudan a prevenir el fuego es clave para proteger zonas naturales, viviendas y comunidades.
Una chispa, una colilla de cigarrillo o una quema sin control pueden iniciar un incendio forestal. Por eso, las autoridades piden a la ciudadanía adoptar medidas durante la temporada seca. A continuación, se presentan algunas recomendaciones:
Durante la temporada seca, la falta de humedad, la vegetación seca, la radiación solar y los vientos crean condiciones que facilitan la propagación del fuego.
El Municipio de Quito señala que el 99 % de los incendios forestales en Quito y en el país son provocados. Por eso, una acción individual puede marcar la diferencia para evitar una emergencia.
Los sectores con mayor incidencia se ubican en los valles de Los Chillos y Tumbaco, además de la Administración Zonal Eloy Alfaro.
En estas áreas existen zonas con vegetación seca, quebradas y espacios de transición entre áreas urbanas y naturales, donde unafuente de fuego puede generar afectaciones mayores.
Acciones preventivas del Cuerpo de Bomberos
Desde junio de 2026, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el Cuerpo de Bomberos realizan patrullajes preventivos para identificar riesgos y atender alertas.
La Ordenanza de Uso del Fuego 075 establece sanciones económicas para quienes provoquen incendios forestales. Los valores dependen de la gravedad de la infracción y el impacto causado. Las multas son:
Las quemas a cielo abierto de basura, papel, envases o desechos agrícolas también tienen una sanción de 241 dólares, debido al riesgo de generar incendios.
El Cuerpo de Bomberos atendió el incendio forestal de El Quinche entre la noche del 2 de agosto y la madrugada del 3 de agosto de 2026.
La entidad informó que el fuego no presentó líneas de propagación; sin embargo, continuó la atención de focos aislados. Ese mismo 3 de agosto, Bomberos atendió cinco emergencias en Itulcachi, La Libertad, La Merced, Tanda y El Quinche.
Los equipos utilizaron drones para identificar puntos activos y apoyo aéreo con descargas de agua para enfriar zonas calientes. La evaluación de las hectáreas afectadas se realizará cuando concluya la extinción total de los incendios.