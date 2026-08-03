Cómo evitar incendios forestales en Quito durante la temporada seca de 2026

La temporada seca de 2026 mantiene a Quito en alerta por el aumento del riesgo de incendios forestales. Entre el domingo 2 y el lunes 3 de agosto, cinco emergencias movilizaron al Cuerpo de Bomberos en Itulcachi, La Libertad, La Merced, Tanda y El Quinche. Ante este escenario, conocer las acciones que ayudan a prevenir el fuego es clave para proteger zonas naturales, viviendas y comunidades.

Recomendaciones para evitar incendios forestales en Quito

Una chispa, una colilla de cigarrillo o una quema sin control pueden iniciar un incendio forestal. Por eso, las autoridades piden a la ciudadanía adoptar medidas durante la temporada seca. A continuación, se presentan algunas recomendaciones:

No arrojar colillas de cigarrillo en zonas boscosas o con vegetación seca.

No encender fogatas en áreas naturales.

en áreas naturales. Limpiar y despejar hojas secas alrededor de viviendas o negocios.

No quemar basura ni hierba seca.

Evitar quemas de residuos agrícolas.

Apagar por completo cualquier fuego antes de abandonar el lugar.

Reportar columnas de humo o focos de incendio al ECU 911.

Condiciones que favorecen los incendios

Durante la temporada seca, la falta de humedad, la vegetación seca, la radiación solar y los vientos crean condiciones que facilitan la propagación del fuego.

El Municipio de Quito señala que el 99 % de los incendios forestales en Quito y en el país son provocados. Por eso, una acción individual puede marcar la diferencia para evitar una emergencia.

Zonas con mayor riesgo de incendios forestales

Los sectores con mayor incidencia se ubican en los valles de Los Chillos y Tumbaco, además de la Administración Zonal Eloy Alfaro.

En estas áreas existen zonas con vegetación seca, quebradas y espacios de transición entre áreas urbanas y naturales, donde unafuente de fuego puede generar afectaciones mayores.

Acciones preventivas del Cuerpo de Bomberos

Desde junio de 2026, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el Cuerpo de Bomberos realizan patrullajes preventivos para identificar riesgos y atender alertas.

Sanciones por provocar incendios forestales

La Ordenanza de Uso del Fuego 075 establece sanciones económicas para quienes provoquen incendios forestales. Los valores dependen de la gravedad de la infracción y el impacto causado. Las multas son:

Infracciones leves: de 482 a 1 205 dólares.

Infracciones graves: de 1 446 a 2 169 dólares.

Infracciones muy graves: de 2 410 a 36 150 dólares.

Las quemas a cielo abierto de basura, papel, envases o desechos agrícolas también tienen una sanción de 241 dólares, debido al riesgo de generar incendios.

Nueva alerta por incendios forestales

El Cuerpo de Bomberos atendió el incendio forestal de El Quinche entre la noche del 2 de agosto y la madrugada del 3 de agosto de 2026.

La entidad informó que el fuego no presentó líneas de propagación; sin embargo, continuó la atención de focos aislados. Ese mismo 3 de agosto, Bomberos atendió cinco emergencias en Itulcachi, La Libertad, La Merced, Tanda y El Quinche.

Los equipos utilizaron drones para identificar puntos activos y apoyo aéreo con descargas de agua para enfriar zonas calientes. La evaluación de las hectáreas afectadas se realizará cuando concluya la extinción total de los incendios.